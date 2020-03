Coronavírus: Equipa de Carriço abandona Espanha

O Wuhan Zall, equipa chinesa em que actua o português Daniel Carriço e que estava impossibilitada de abandonar Espanha, vai regressar mais cedo à China, devido à propagação da covid-19 na Europa.

A comitiva do Wuhan Zall chegou a Espanha no final de Janeiro para realizar a pré-temporada, mas acabou por ficar retida no país, estimando-se que regressasse no final de Março, por causa das restrições de voos para a China, medida imposta por causa do novo coronavírus.

O súbito aumento de pessoas infectadas com a covid-19 em Espanha e por toda a Europa levou a equipa de Daniel Carriço a antecipar o regresso, tendo já viajado para a cidade de Shenzhen, onde finalizará os treinos de pré-temporada.

“Agora, o panorama está melhor na China. O campeonato deverá começar no final de Maio. Teremos que ficar em quarentena quando chegarmos, mas quanto mais cedo sairmos de Espanha, melhor”, disse o treinador Wuhan Zall, o espanhol José González.

Depois de ter passado as últimas sete temporadas no Sevilha, o central Daniel Carriço, de 31 anos, assinou contrato com o Wuhan Zall, emblema que terminou a última liga chinesa na sexta posição.

Em Espanha, os últimos dados apontam para 6.043 pessoas infectadas e 191 mortes.