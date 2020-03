APAF apoia Conselho de Arbitragem sob investigação

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) assumiu, este sábado, através de um comunicado oficial, uma posição crítica relativamente às acusações de que é alvo o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), visado numa investigação do Ministério Público, entregue ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), após denúncia do ex-árbitro Jorge Ferreira de alegados crimes de corrupção e falsificação de documentos no CA.

A APAF decidiu tecer “alguns considerandos” a propósito das reportagens “onde [sic] é colocada em causa a seriedade” dos árbitros face a “possíveis pressões”, garantindo que os “juízes” “estão, como sempre estiveram, disponíveis para colaborar com a justiça para bem da verdade, da arbitragem e do futebol”.

Assim, a APAF refere que “os árbitros garantem que nunca sentiram ou sofreram qualquer tipo de pressão por parte de qualquer membro do CA da FPF”, nem se “revêem no clima de suspeição e ofensas dirigidas por colegas e ex-colegas ao CA”.

Nessa medida, a APAF “exige respeito” e demarca-se de “guerras pessoais ou outros interesses”, pugnando pela “valorização do futebol e independência da arbitragem”, sugerindo uma “reflexão neste momento de paragem dos campeonatos”.