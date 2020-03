Coronavírus: Sobe para 12 a lista dos monumentos e museus nacionais fechados

O Ministério da Cultura (MC) anunciou este sábado o encerramento dos Mosteiros da Batalha e de Alcobaça, do Convento de Cristo, em Tomar, e do Museu Nacional dos Coches, do Palácio Nacional da Ajuda e do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, todos em Lisboa. Também a Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, ainda em Lisboa, o Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, e o Museu Monográfico de Coimbra vêm agora juntar-se aos três monumentos cujo fecho fora decretado na véspera (Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém e Museu Nacional de Arqueologia).

Em comunicado, a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) afirma que “os restantes serviços dependentes cancelaram todas as actividades e iniciativas de carácter público que estavam agendadas, podendo encerrar a qualquer momento, se tal se verificar determinante”. A data de reabertura ao público dos 12 equipamentos actualmente encerrados não foi adiantada.

As medidas do MC começaram por visar os equipamentos mais visitados de entre os 23 que estão sob a sua tutela, e nomeadamente o Mosteiro dos Jerónimos, que em 2018 registou mais de um milhão de entradas. O “elevado afluxo e [a] concentração de pessoas no espaço público envolvente e no interior dos [equipamentos]” foi o argumento invocado pelo ministério de Graça Fonseca.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Foram ainda dadas orientações à DGPC e às direcções regionais de Cultura para avaliarem e garantirem em todos os museus, palácios, monumentos e sítios a implementação de todas as recomendações e orientações da Direcção-Geral de Saúde e do Governo, no que diz respeito à concentração e afluxo de pessoas e aos planos de contingência relativos ao covid-19”, acrescentava o comunicado emitido pelo MC na sexta-feira.

Também os teatros nacionais D. Maria II, em Lisboa, e São João, no Porto, ficarão encerrados até 6 de Abril.