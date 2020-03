Utilizadores de serviço de ensino à distância da FCCN aumentaram mais de 2800%

Na última quinta-feira (12 de Março), o serviço de ensino à distância Colibri, desenvolvido Fundação para Computação Científica Nacional (FCCN), foi usado por mais 56.500 pessoas do que o habitual. Os dados foram partilhados este sábado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Por norma, o número de utilizadores diários do Colibri rondam os 1990, mas na última quinta-feira foram 58.552. Trata-se de um aumento de mais de 2800%. E, em vez das típicas 210 reuniões diárias, fizeram-se através do Colibri mais de 3574 reuniões.

O serviço de ensino à distância, que é desenvolvido pela Unidade de Computação Científica Nacional da FCCN, é uma das opções para reduzir o impacto causado pela epidemia da covid-19 nas universidades. Faz parte da missão da FCCN, que foi criada em 1987 para gerir uma rede de infra-estruturas digitais, transversais a todas as áreas de conhecimento e cobrindo todo o território português.

Com o Colibri, é possível pôr a falar à distância dois ou mais participantes da comunidade académica e científica, permitindo assim reuniões, trabalhos de grupo, aulas e tutoriais através da Internet.

Antecipando o aumento da procura do Colibri, a FCCN, que é uma unidade da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, aumentou a capacidade da plataforma, várias vezes, durante a semana passada. Actualmente, com várias universidades e institutos politécnicos a trocar as aulas presenciais pelas aulas virtuais, é possível realizar 2600 reuniões em simultâneo com o Colibri. Como cada reunião pode juntar 300 participantes, em teoria é possível que 780 mil pessoas usem a plataforma em simultâneo.

Além do Colibri, a FCCN também disponibiliza plataformas como a Educast (permite gravar, editar e publicar vídeos educativos), o Videocast (transmite eventos em directo para todo o mundo via Internet) e o Filesender (solução para enviar e partilhar temporariamente grandes ficheiros com qualquer pessoa).