Porque não se fazem testes a mais pessoas?

Os testes servem sobretudo para tentar conter a propagação da doença, explica Carlos Palos, mas a partir do momento em que houver transmissão comunitária do vírus, como já acontece em alguns países, Portugal entra numa nova fase de resposta em que as análises deixarão de fazer sentido.

O país está em fase de contenção alargada da doença covid-19, com medidas de mitigação em simultâneo. Esta quarta-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, referia que seria inevitável "dentro de horas ou dias" a passagem para a fase de mitigação, que prevê a transmissão local em ambiente fechado e a transmissão comunitária.

O Governo declarou “estado de alerta” na quinta-feira, suspendendo aulas e visitas a lares de idosos em todo o país. Há 78 casos confirmados no país.

