Do que é que continuamos à espera?

O Governo avançou com medidas extraordinárias de contenção e mitigação do SARS-CoV-2, que serão, com certeza, fundamentais para o controlo da pandemia. Uma das medidas é o encerramento das escolas a partir da próxima segunda-feira. Segue-se a pergunta: porquê? Por que é que vamos aguardar até segunda-feira? Se o objectivo desta iniciativa é proteger as crianças e funcionários, e a comunidade em geral, e evitar a propagação do SARS-CoV-2, ela será mais eficaz se implementada mais cedo.

A forma sequencial como estas medidas têm sido tomadas não é tranquilizadora e seguramente que não estimula a confiança naqueles que as tomam. Diria ainda, a discrepância entre a recomendação do Centro Europeu para o Controlo de Doenças e a do Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) alimenta esta desconfiança.

As recomendações do CNSP terão sido baseadas na melhor evidência clínica, nomeadamente no número de casos infectados e taxa de propagação do vírus; não duvido, contudo, é relevante dizer que não há grande evidência científica disponível, pelo menos, de grande qualidade. Acrescentaria, esta evidência tem estado em persistente actualização. Assim, talvez fosse importante aliar à evidência o bom senso e a razoabilidade, e referir que Itália também usou a melhor evidência científica até instituir as últimas medidas mais restritivas, nomeadamente de “quarentena nacional”. Tirámos alguma lição deste percurso? Cada país tem as suas próprias características, seja em termos biológicos (traços da população que poderão ter impacto na forma como o vírus se comporta), seja em termos infra-estruturais, nomeadamente, serviços de saúde. Não estará na altura de parar de seguir apenas aquilo que foi extrapolado de outros países e começar a tentar antecipar aquilo que se vai passar no nosso. Nós não somos como Itália, nem Espanha, nem Macau. O nosso plano de acção tem de ser original e tem de ser feito para Portugal.

Há uma clara divergência de opiniões sobre a melhor conduta para lidar com esta pandemia. A defesa de medidas mais restritivas tem sido comparada a histeria. Por outro lado, a defesa de medidas menos restritivas tem sido considerada inacção. Assim, a pergunta mais relevante que se pode fazer é: estamos mesmo a fazer tudo aquilo que podemos para evitar uma situação semelhante à de Itália? Estamos a prevenir o pior e esperar o melhor? Será que Portugal se inclui nos países tão criticados pelo secretário-geral da OMS pela sua inacção?

Têm sido transmitidas várias advertências e preocupações pelos médicos de todo o mundo, sobretudo pelos profissionais de saúde que trabalham em Itália e Madrid. Nos países onde se assiste a uma maior pressão exercida pelo vírus há uma clara sobrecarga dos serviços de saúde, que estão a ter enormes dificuldades em dar resposta às necessidades da população e há uma mensagem universal: “Preparem-se! Porque mesmo que o façam, não vão estar preparados!” Estaremos a seguir os seus conselhos? Teremos capacidade para lidar com uma situação semelhante à de Itália?

Não devemos incentivar o medo, mas devemos informar as pessoas com realismo e ponderação. A preocupação da comunidade médica em Portugal sobre se terá capacidade para lidar com esta pandemia é generalizada. Faz sentido referir que é uma preocupação evidenciada sobretudo por aqueles que trabalham nos Serviços de Urgência e Enfermarias, por exemplo, de Medicina Interna, Infecciologia, Pneumologia e Medicina Intensiva, que irão acompanhar não só os doentes infectados com SARS-CoV-2, mas todos os outros doentes que careçam de cuidados de saúde por outros motivos. Este é um combate que nos atemoriza. Que a sociedade tenha perfeita noção de que são estes profissionais que por sentido de dever vão (potencialmente) contactar diariamente com este vírus e, diariamente, vão viver na angústia de poderem vir a estar infectados ou de servir como foco de contágio para outros.

Temos de pensar seriamente sobre a forma como temos diagnosticado os casos de infecção por SARS-CoV-2. Será que o vírus não poderá estar já em circulação na comunidade? Será que não seria mais prudente testar todos os doentes com síndromes gripais, isto é, com queixas compatíveis com infecção por SARS-CoV-2, independentemente de cumprirem os critérios de caso suspeito. É que:

Nem sempre é possível estabelecer (num Serviço de Urgência) um circuito epidemiológico de risco, que cumpra os critérios definidos pela norma da DGS;

Ao considerar-se que apenas os doentes com infecções respiratórias com critérios de gravidade, sem causa estabelecida, é que podem ser testados, há algumas desvantagens:

- Estamos a expor outros doentes internados a um possível contágio pelo vírus, referindo-se que os doentes internados estão na maior parte das vezes em situação de enorme fragilidade e têm várias doenças; assim, o risco que têm de contrair o SARS-Cov-2 e ter infecções graves por este agente é maior do que o da comunidade em geral;

- Estamos a adiar um diagnóstico que poderia ter sido feito mais cedo e, eventualmente, a adiar a instituição do tratamento mais adequado (por vezes, não é possível distinguir entre infecções bacterianas e virais, cujos tratamentos podem ser diferentes; a prescrição de medicamentos desnecessários pode ser desvantajosa se não houver indicação para tal, que só pode ser suportada perante um exame diagnóstico);

- Estamos a reduzir os recursos de saúde (já escassos): provavelmente, esses doentes internados não serão alvo de medidas de isolamento (tão) rigorosas, o que significa que os serviços onde eles se encontrem (Urgência, Enfermaria ou outro) terão de ser esterilizados e, assim, inutilizados durante um determinado período de tempo; adicionalmente, todos aqueles que contactaram com estes doentes, de forma desprotegida, terão de ficar em isolamento profiláctico durante o período de incubação (o que se traduz numa redução no número de profissionais de saúde em exercício das suas funções);

- Não estamos a pesquisar activamente casos de transmissão comunitária de SARS-Cov-2, ou seja, casos em que não é possível definir a fonte de contágio (e assim, a definir o risco real de propagação deste agente); a hipótese de que o vírus SARS-Cov-2 não se encontre ainda a circular livremente parece improvável e a única forma de o demonstrar é começar a testar todos os doentes com queixas sugestivas de síndrome gripal: febre, dores no corpo, tosse, expectoração; se estes doentes não começarem a ser testados, nunca será documentada a transmissão comunitária e não poderemos utilizar este argumento para justificar medidas comunitárias mais rigorosas.

Relativamente aos profissionais de saúde que entrarem em contacto com doentes infectados com SARS-CoV-2 sem protecção adequada, é importante referir que há recomendações internacionais sobre como lidar com esta situação; por exemplo, o Centro para o Controlo de Doenças Americano propõe uma avaliação do risco de exposição e instituição das medidas adequadas em proporção. Por que é que ninguém está a falar nisso? Seguramente que traria alguma tranquilidade saber que há normas sobre como abordar estes casos.

A realização do teste diagnóstico não deve depender de validação externa, nomeadamente da Linha de Apoio ao Médico. Os médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde têm competência técnica para apreciar, por si mesmos, a necessidade de prescrever um teste diagnóstico. De que forma é que o diagnóstico desta doença é diferente dos outros? Comparando com o vírus da gripe, os médicos não discutem todos os casos potenciais de gripe com uma linha de apoio, para apurar a pertinência da prescrição do teste que pesquisa a presença do vírus; simplesmente, prescrevem esse teste e rapidamente têm o resultado. Seria importante considerar simplificar o acesso à prescrição (e obviamente, facilitar a sua realização) do teste para o SARS-Cov-2, pois:

Aliviaria um serviço de atendimento e apoio técnico, que está claramente sobrecarregado e tem tido enorme dificuldade em responder às necessidades da comunidade médica (e, eventualmente, disponibilizaria os profissionais dessa linha para outros serviços, por exemplo, para apoio ao utente);

Diminuiria os tempos de espera desde a admissão do doente até ao seu diagnóstico (com confirmação ou exclusão da infecção pelo vírus);

Em caso de positividade, permitiria orientar mais rapidamente o doente para o destino adequado (por exemplo, quarto de isolamento com pressão negativa) e diminuiria o risco de exposição dos outros utentes ao vírus, bem como de todos os profissionais de saúde em exercício das suas funções.

A única forma de lidar com esta pandemia é através de um esforço universal para o fazer. É preciso uma mudança de mentalidade e cultivar a percepção de que a saúde é um bem comunitário! A forma como nos comportamos na sociedade tem um impacto enorme na “imunidade de grupo”. As medidas que têm sido preconizadas, por exemplo, da etiqueta respiratória ou isolamento social, servem precisamente para garantir que a saúde da comunidade é protegida. Caso contrário, a conduta louvável de uns é injustamente anulada pelo descuido de outros. É necessário que cada um assuma a sua responsabilidade individual na extinção desta pandemia.

A pergunta mantém-se: do que é que continuamos à espera? O que é que estamos dispostos a arriscar? Aparentemente, tudo! Já esperámos o suficiente: o tempo para medidas drásticas é agora!

Fomos apelados a cuidar uns dos outros. Aos decisores, pedimos, cuidem de nós.

Nós, médicos, estamos convosco; estejam connosco também.