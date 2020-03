Coronavírus: como lidar com o isolamento? As dicas da Ordem dos Psicólogos

Com cada vez mais pessoas em isolamento e em teletrabalho num esforço de contenção do novo coronavírus, a Ordem dos Psicólogos (OPP) preparou um conjunto de perguntas e respostas com directrizes para dar resposta a algumas das principais dúvidas que têm surgido com o surto de covid-19. E exemplificam: “Como lidar com o stress no surto de covid-19? Como ajudar as crianças nesta situação? Como gerir o isolamento? Como orientar uma situação de isolamento de crianças ou seniores?”.

Alguns dos conselhos deixados pela Ordem dos Psicólogos sobre como lidar com uma situação de isolamento:

Mantenha-se informado e compreenda o risco;

Peça ajuda;

Mantenha o contacto com amigos e familiares;

Realize actividades de que gosta e relaxe;

Tome rigorosamente a medicação e esteja atento a sintomas de doença;

Mantenha as suas rotinas e actividades habituais, dentro do possível;

Faça exercício físico e tenha uma alimentação equilibrada;

Mantenha-se esperançoso e confiante de que tudo vai correr bem.

Lembre-se:

O isolamento contribui para que o vírus não se propague;

O período de isolamento não irá durar para sempre. São alguns dias;

Tal como lidou com outras situações difíceis no passado, também será capaz de lidar com esta;

Tente manter as suas rotinas e actividades habituais, bem como uma atitude positiva;

Aproveite para fazer algumas das coisas para as quais não costuma ter tempo.

Os documentos podem ser consultados aqui: