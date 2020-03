Já pode devolver a sua garrafa de plástico e receber um talão de desconto em troca

Desde esta sexta-feira que já é possível receber um talão de desconto por cada garrafa de plástico não reutilizável que deposite em máquinas automáticas instaladas para o efeito em 23 grandes superfícies de todo o país. O desconto pode não ser significativo (entre 0,02 e 0,05 euros), mas o objectivo que se pretende alcançar em termos de recolha e reciclagem é bem mais expressivo. Noutros países da União Europeia em que este sistema já funciona, foi possível atingir metas de recolha acima dos 80%, garante o Ministério do Ambiente e da Acção Climática (MAAC).

O projecto-piloto entrou em vigor esta sexta-feira e conta com um financiamento de mais de 1,6 milhões de euros do Fundo Ambiental. O trabalho para o consumidor é quase nulo: só tem de transportar consigo as garrafas de plástico de águas, sumos, refrigerantes e bebidas alcoólicas, de cada vez que for a uma das grandes superfícies apetrechadas com as máquinas automáticas, e depositá-las lá. Em troca recebe, também automaticamente e por cada garrafa, talões de desconto com o valor de dois cêntimos se as garrafas tiverem até 0,5 litros ou de cinco cêntimos para embalagens maiores, até dois litros.

Há, contudo, algumas regras a seguir para que as garrafas sejam aceites pelas máquinas – têm de estar totalmente vazias, não terem sido espalmadas e estarem devidamente fechadas com a respectiva tampa. Também é necessário que o código de barras esteja legível. Para esclarecer qualquer dúvida, está previsto um plano de comunicação e sensibilização com toda a informação sobre as garrafas abrangidas por este projecto, diz o MAAC.

O uso que vai dar aos talões de desconto que irá receber pode ser decidido na hora. Tem a possibilidade de o descontar nas suas compras, na mesma loja em que entregou as garrafas, ou doar o valor a uma instituição de solidariedade social.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por enquanto, as máquinas automáticas podem ser encontradas no Pingo Doce de Bragança e da Estrada Nacional 114, ao quilómetro 4,5 (na zona de Évora); no Auchan de Guimarães, Carnaxide, Almada e Portimão; no Continente de Braga e do Gaia Jardim (Vila Nova de Gaia); no Modelo/Continente de Monção, Alameda Shopping (Porto), Viseu, Covilhã, Coimbra, Leiria, Almeirim, Portalegre, Amadora, Évora, Beja e Sines; no Barcelodis de Barcelinhos; no Distripafer de Paços de Ferreira e no Troncadis do Entroncamento.

O objectivo deste projecto, que foi alvo de uma candidatura de um consórcio liderado pela Associação Portuguesa dos Industriais de Águas Minerais Naturais e de Nascente, é garantir que as garrafas recolhidas são encaminhadas para reciclagem, sendo utilizadas na produção de novas embalagens e promovendo assim a circularidade dos materiais.

De acordo com o comunicado do MAAC, que anuncia o arranque do projecto-piloto, com este sistema de incentivos pretende-se alcançar “o cumprimento de metas de recolha (50% do potencial de recolha), de reciclagem (97%) e de incorporação de plástico reciclado na produção de novas garrafas de bebidas (50%)”.