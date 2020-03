Pais que ficam com filhos em casa só recebem 66% do salário

Os pais que têm de ficar com os filhos menores de 12 anos em casa depois da suspensão das aulas a partir de segunda-feira até às férias da Páscoa e que não possam estar em regime de teletrabalho só vão receber 66% do seu salário. Metade será pago pelo Governo e a outra metade assegurada pela empresa, na garantia de que ninguém poderá receber menos do que o salário mínimo nacional, fixado nos 635 euros. O anúncio foi feito pela ministra do Trabalho e da Segurança Social no final do Conselho de Ministros extraordinário.

Este mecanismo especial de apoio, como lhe chamou Ana Mendes Godinho, vale para funcionários públicos e funcionários do sector privado e só pode ser facultado a um dos progenitores dos filhos até aos 12 anos.

Os trabalhadores que precisem de faltar verão as suas faltas justificadas, explicou ainda a ministra.

Os trabalhadores a recibo verde terão direito a um terço da remuneração média declarada nos últimos meses. Nestes casos, nunca poderão receber um valor abaixo do Indexante de Apoios Sociais (IAS) que em 2020 é de 438, 81 euros, nem poderão receber mais do que 2,5 IAS, ou seja cerca de 1097 euros.

Nesta situação, só é accionada a baixa por assistência à família quando as crianças estão doentes ou em isolamento profilático decretado pelas autoridades de saúde. Nestes casos os trabalhadores da função pública recebem 100% do salário e os trabalhadores do sector privado recebem 65% até à entrada em vigor do Orçamento do Estado.

*Texto actualizado com as informações adiantadas na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros