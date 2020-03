Ex-ministro Rui Pereira diz ser necessário controlo de fronteiras e estado de emergência

O antigo ministro da Administração Interna Rui Pereira defende que, em vez do estado de alerta, era preferível o Governo ter decretado o estado de emergência, por este permitir impedir deslocações e ajuntamentos, ao contrário do primeiro. O especialista em segurança interna defende também a reactivação do controle das fronteiras nacionais.

“Foi positiva a declaração do estado de alerta, por permitir maior coordenação entre as autoridades públicas e a colaboração dos particulares com estas”, analisa o ex-governante de José Sócrates. “Mas era preferível ter sido declarado o estado constitucional de emergência, por permitir de forma clara que se imponham restrições à liberdade de deslocação e ao ajuntamento de pessoas.”

A Constituição prevê dois estados de excepção a este nível, com a consequente suspensão de direitos dos cidadãos: o estado de sítio, o mais grave de todos, e o de emergência. Podem ser decretados por causa de calamidades motivadas por epidemias. Deste conjunto não faz parte o estado de alerta, que só está previsto na lei de bases da Protecção Civil e não é, portanto, um estado de excepção, como sucede com os outros dois.

“Não devemos temer o estado de excepção, porque ele só pode ser decretado pelo Presidente da República após audição do Governo e autorização da Assembleia da República”, explica Rui Pereira. Limitado a uma duração de 15 dias – que podem, porém, ser prorrogados –, este estado “não pode atingir os direitos fundamentais mais importantes”: à vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade civil e à cidadania. As liberdades de consciência e de religião também não podem ser afectadas por este tipo de medidas.

O antigo governante acrescenta ainda que devia ser equacionado o accionamento do artigo 25º da Convenção de Schengen, que permite reactivar o controlo fronteiriço, “uma vez que a pandemia pode introduzir perturbações na segurança interna”. A ideia seria “estabelecer uma moratória na entrada e saída de pessoas”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já José Manuel Anes, ex-presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, entende que o decretamento do estado de alerta só peca por tardio. “Mas mais vale tarde do que nunca”, equaciona. Sobre se será suficiente, o especialista aguarda anúncio de medidas extraordinárias pelo ministro da Administração Interna, prevista para daqui as 13h desta sexta-feira.

José Manuel Anes elogia as medidas relacionadas com a proibição do desembarque em Lisboa dos passageiros dos cruzeiros, à excepção dos de nacionalidade portuguesa, mas não se pronuncia sobre um eventual fecho de fronteiras. E sublinha ser necessário que se adopte algum equilíbrio nas medidas adoptadas, por forma a que “não façam muita mossa na economia”.

Também o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia já tinha defendido, num artigo de opinião no PÚBLICO, o decretamento do estado de emergência.