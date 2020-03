Coronavírus. Portugal tem 112 casos confirmados, mais 34 do que ontem

Neste momento, há em Portugal 112 casos confirmados do novo covid-19, informa a Direcção-Geral da Saúde no balanço diário de novos casos. São mais 34 do que na quinta-feira. Dos 112 casos confirmados em Portugal, há 107 pessoas que estão internadas em hospitais. Há cinco pessoas que estão a ser tratadas em casa.

Foto DGS

Paralelamente há 1308 casos suspeitos e 172 pessoas à espera dos resultados laboratoriais dos serviços de saúde.

A maioria dos casos de infecção foi identificada na região Norte (53 casos) e em Lisboa e Vale do Tejo (46 casos). Na região Centro e Algarve há seis casos por região. Alentejo e ilhas continuam sem episódios de infecção. Há ainda um caso de uma pessoa infectada em Portugal com residência no estrangeiro.

Aluno da Nova SBE com teste positivo

Dos casos confirmados, sabe-se que um deles é um aluno da Nova SBE. O aluno, “de nacionalidade portuguesa”, regressou de “de um período de férias no estrangeiro” no início do mês e que teve um teste positivo para o covid-19, confirmou fonte da Universidade Nova ao PÚBLICO.

O campus de Carcavelos, onde se situa a faculdade de economia, vai estar encerrado ao longo do dia.

O aluno está “assintomático e de quarentena”. Quando regressou, o país “não estava ainda referenciado como área de transmissão activa do vírus”.

Quando soube do caso, a faculdade accionou o Plano de Contingência da Universidade Nova. Por isso, as instalações do campus de Carcavelos foram encerradas durante a noite e “não irão abrir hoje”. As aulas continuam, mas à distância (como já acontece desde o dia 11).

Neste momento, estão a ser identificadas e contactadas as pessoas que mantiveram contacto próximo com o aluno infectado.

“Todos os membros da comunidade foram já devidamente informados via e-mail desta situação”, informa a mesma nota. “Foi-lhes pedido que não se desloquem ao campus e que aguardem novas informações”.

Mais 34 casos do que ontem em todo o país

O balanço desta quinta-feira dava conta de 78 casos confirmados, 637 suspeitos e 133 pessoas a aguardar resultado laboratorial.

A maioria dos casos confirmados situavam-se a Norte: só nesta região havia 44 casos confirmados. Em Lisboa havia 23, no Algarve e no Centro cinco. O Alentejo e as ilhas não tinham qualquer caso confirmado. Havia ainda um caso positivo português no estrangeiro.