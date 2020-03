APA diz que Montijo mantém “plena eficácia jurídica”

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) disse esta sexta-feira que a declaração de impacte ambiental (DIA) do aeroporto do Montijo mantém a “plena eficácia jurídica”, porque não foi decretada “qualquer providência” que a suspenda.

Em comunicado, a APA indicou que “não foi decretada judicialmente qualquer providência que suspenda a eficácia da referida DIA, mas, tão-somente, admitido um requerimento cautelar com esse pedido”.

Segundo a decisão a que a agência Lusa teve acesso, o tribunal decretou a “suspensão de eficácia de acto administrativo, consubstanciado na DIA”, mas, de acordo com a APA, não existe uma “decisão judicial quanto ao pedido efectuado”, de suspensão da DIA, mas apenas “uma proibição automática de execução dos actos administrativos”.

“A referida DIA mantém assim plena eficácia jurídica, permitindo a prossecução de todos os altos de licenciamento e de execução do projecto ‘Aeroporto do Montijo e Respectivas Acessibilidades' dela dependentes”, frisou a APA.

A Agência Portuguesa do Ambiente remeteu esta sexta-feira para o Tribunal de Almada uma “resolução fundamentada reconhecendo os graves prejuízos para o interesse público, resultantes de um eventual diferimento na execução da DIA em causa”.