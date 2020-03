Parlamento só cancela um plenário e mantém comissões em funcionamento

A Assembleia da República vai manter os trabalhos e apenas cancelou a sessão plenária de quinta-feira da próxima semana, anunciou a secretária da mesa da conferência de líderes, Maria da Luz Rosinha, depois da reunião extraordinária do final desta manhã.

“Ninguém compreenderia uma preocupação excessiva, quer dizer, além do normal que levasse a que se encerrassem os trabalhos”, respondeu a deputada aos jornalistas depois de questionada sobre se é responsável manter o funcionamento do Parlamento. “Vamos continuar até ao limite do possível”, acrescentou.

Mantêm-se, assim, os plenários de quarta e sexta-feira da próxima semana e o funcionamento das comissões, mas passam a ter se realizar-se em salas maiores e com menos deputados efectivos e suplentes. A secretária da mesa admitiu que podem manter-se as audições a personalidades e membros do Governo previstas a não ser que os próprios não possam comparecer.

O plenário de quinta-feira foi cancelado porque os “agendamentos não eram importantes”, segundo Maria da Luz Rosinha, referindo que a sessão plenária de quarta se mantém até porque poderá ser incluída uma proposta de lei do Governo com as medidas extraordinárias anunciadas sobre a contenção do novo coronavírus.

Sobre as presenças em plenário dos 230 deputados, foi aconselhado a que os parlamentares acompanhem através da televisão nos seus gabinetes na Assembleia da República e só compareçam no plenário na hora das votações.

Questionada sobre se as decisões foram consensuais na conferência de líderes, a secretária da mesa e deputada do PS assegurou que sim, embora tenha admitido que havia outras propostas. O CDS, por exemplo, propunha a suspensão dos trabalhos e o funcionamento da comissão permanente, órgão que funciona com um número de deputados reduzido.

Na próxima quarta-feira, a situação será reavaliada numa nova reunião da conferência de líderes.