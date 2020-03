Desta vez, o Women2Women quer preparar as líderes de amanhã

A segunda edição do Women2Women Portugal está a receber candidaturas. O evento apresenta um programa de liderança que procura desenvolver competências e acções concretas enquadradas nos 17 Objectivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). Até 15 de Março, as candidaturas estão abertas para todas as raparigas dos 16 aos 21 anos residentes em Portugal.

Ao longo de seis dias, de 7 a 12 de Setembro, as participantes desenvolvem um plano de acção, ao mesmo tempo que recebem formação em workshops e palestras. Este ano, optou-se por apostar mais no desenvolvimento de projectos, bem como em palestras com conteúdo mais prático do que inspirador – ainda que a inspiração continue presente. Apesar de “ainda ser cedo para adiantar o programa e os parceiros”, as temáticas vão girar em torno da liderança.

Pretende-se, explica Ana Lomba Correia, da organização, “definir os vários tipos de liderança”, ter dias dedicados “às mulheres na tecnologia, na liderança pública e na sustentabilidade” e haverá ainda “um dia inteiro para o desenvolvimento do projecto” – do nascimento da ideia, passando à construção do modelo de negócio até a modelos de financiamento.

Foto Women2Women em 2019 DR

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As participantes seleccionadas precisam de se deslocar a Lisboa. A taxa de inscrição de 99 euros cobre “tudo o que possam precisar: alojamento, deslocações dentro da cidade em autocarro privado, acesso a todos os workshops, painéis e materiais necessários e alimentação” — “não têm que se preocupar com nada”, enfatiza Ana Lomba Correia. Carolina Deslandes, Diogo Faro, Catarina Neves, Inês Santos Silva, Mariana Duarte Silva, Clara Não, Bárbara Timo, Rita Pelica, Filipa Galrão e Rosa Monteiro foram algumas das personalidades que participaram nas sessões do ano passado. Para lá de diversas empresas e instituições, o programa de 2019 contou com o apoio da Empower Peace, a organizadora do evento de Boston.

O primeiro Women2Women Leadership Program decorreu em 2006 nos Estados Unidos, mas a primeira representação portuguesa foi apenas em 2017. Ana Lomba Correia fez parte dessa delegação. Explica ao P3 que lá “o programa assenta em dez dias intensos de treino de liderança em universidades como Harvard e em empresas como a Converse”. Ao fim desse período, as participantes têm que apresentar um plano de acção para implementar na sua comunidade; o plano de Ana acabou por ser criar o programa Women2Women em Portugal. Depois de uma visita à sede da ONU Mulheres em Nova Iorque, decidiu pôr o projecto em prática. Começou no Verão de 2018 a juntar a equipa que hoje integra a associação, seguindo a lógica “se queres ajudar, és mais do que bem-vinda”.

Mais populares A carregar...

Hoje, a organização do evento está dividida por equipas e é composta por 13 jovens do país inteiro. Estão todas ainda a estudar ou a iniciar a entrada no mercado de trabalho. Da edição de 2019, receberam “feedback muito positivo, tanto dos participantes como dos parceiros”. Este ano, esperam “garantir financiamento suficiente para 100 participantes”.