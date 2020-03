Há um mundo feito de Lego montado no Porto

A maior exposição de modelos feitos com peças Lego está no Porto. São mais de 100 construções, com um total de cinco milhões de peças, para ver no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, pelo menos até domingo — depois, em resposta à epidemia de covid-19, deverá fechar portas, abrindo novamente quando a situação normalizar e as autoridades derem indicações para tal. Estava previsto que a mostra encerrasse a 24 de Maio; entretanto, podes sempre fazer uma visita virtual através desta galeria de imagens.

As construções estão distribuídas por 12 zonas temáticas e estendem-se por mais de 2 mil metros quadrados. Na primeira sala podem ser vistos vários edifícios emblemáticos, como a Torre Eiffel, a Ópera de Sydney, o Taj Mahal, o estádio de Camp Nou e o Fórum Romano. As secções dedicadas ao corpo humano e à robótica também se encontram nesta divisão, bem como um mapa interactivo da Europa e representações em Lego de momentos icónicos da História como a chegada do ser humano à Lua e a queda do Muro de Berlim. Podem ainda ser vistas maquetas de filmes (como O Senhor dos Anéis, Lilo & Stitch e Os Caça-Fantasmas).

O especial Star Wars está situado na segunda sala. No entanto, o centro das atenções vai para um gigantescaso Titanic em Lego: com 11 metros de comprimento e 3 de altura, a embarcação precisou de meio milhão de peças e um ano de trabalho para ficar completa. Construídas à escala real, podem ser vistas as figuras de Robert Wadlow (o homem mais alto do mundo), Robert Lewandowski (jogador de futebol), Marcin Gortat (basquetebolista da NBA), Martina Navrátilová (tenista), Capitão América e Thor. As princesas da Disney estão representadas com 20 castelos e respectivas personagens.

A Alfândega alberga ainda um Fun Park (local onde os visitantes podem fazer construções) e, para lá dos Lego, a 3D Trick Gallery, uma segunda exposição apresentada como “a maior galeria de selfies de Portugal”. Lukasz Siwiec, organizador da exposição, conta ao P3 que iniciaram a viagem desta exposição móvel há sete anos na Polónia. Ao todo, já fizeram mais de 60 exposições em nove países europeus. Têm actualmente uma exposição em Madrid, outra em Varsóvia e esperam receber entre 40 a 50 mil visitantes na do Porto, antes de partirem para Lisboa, Coimbra ou Faro.

O preço dos bilhetes varia entre os dias da semana (7,50 euros) e os fins-de-semana e feriados (8,90 euros). As crianças até 95 centímetros de altura têm entrada gratuita.