Portugal no seu pior!

Os órgãos de comunicação social publicaram imagens de estudantes dispensados nas escolas para permanecerem em quarentena, mas que preferiram ir para a praia. Esta atitude revela um enorme egoísmo e um total desrespeito pelos outros, e Portugal no seu pior! Esquecem-se os estudantes que podem vir a ser contagiados por outros, ou que possam eles próprios contagiar terceiros? Gostaria de deixar a seguinte sugestão ao primeiro-ministro e aos ministros da Educação e do Ensino Superior: Falta um mês para o início das férias da Páscoa (12 de Abril); o Governo declararia de imediato o fecho de todas as escolas e instituições de ensino superior, durante as próximas 3 semanas (16 Março-3 Abril); este período deve ser utilizado pelos estudantes para rever toda a matéria dada no primeiro semestre do ano lectivo; na semana seguinte (6-10 Abril) fariam provas (exames) sobre essas matérias, que podem contar até 25% da nota final do ano curricular. A partir de 12 de Abril iriam gozar as férias da Páscoa.

Os Ministérios da Educação e do Ensino Superior deveriam avaliar a melhor maneira de os professores poderem preparar os conteúdos destes exames. Assim, incrementar-se-ia a probabilidade de estudantes e professores cumprirem 3 semanas de quarentena, mitigando a possibilidade de contágio do novo coronavírus.

Firmino Fonseca, Parede

Pedro e o Lobo

Todos conhecemos a história do Pedro e do lobo. Tantas vezes gritou que o lobo o estava a atacar para se rir dos que acorriam ao seu falso apelo que, quando o lobo de facto atacou as suas ovelhas, ninguém mexeu uma palha para o ajudar. A reacção da generalidade das pessoas ao perigo do coronavírus, nos primeiros dias da epidemia, assemelhou-se bastante à reacção dos camponeses que não ajudaram o Pedro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tantos são os avisos das autoridades para o perigo disto e daquilo, com a atribuição de cores em função do grau de gravidade e o baptismo das diferentes calamidades como se de pessoas se tratasse, que a maioria das pessoas deixou já de alterar comportamentos face aos avisos de perigo. Desta vez, e ao que tudo indica, o lobo atacou mesmo o rebanho do Pedro. A covid-19, exige mesmo a adopção de medidas drásticas e firmes para estancar e evitar a sua propagação. Os números divulgados de infectados e mortos já registados em todo omundo é já muito preocupante.

Anda imensa gente preocupada com a queda das bolsas, o arrefecimento da economia e até, imagine-se, com a eventual paragem das competições desportivas. É altura de parar e pensar! Se a vida é o maior dos bens, tudo o resto deverá ser, neste momento, secundário.

Helder Pancadas, Sobreda