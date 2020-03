Coronavírus: Direcção-Geral da Saúde manda cancelar Portugal Fashion

O Portugal Fashion (PF) foi cancelado depois ter arrancado esta quinta-feira à porta fechada, soube o PÚBLICO junto de fonte próxima da organização. A decisão foi tomada como precaução para controlo da pandemia de covid-19. O jornal Eco avança que o cancelamento foi imposto pela Direcção-Geral da Saúde.

A poucas horas do início dos desfiles agendados para esta sexta-feira, o PÚBLICO sabe que o PF não vai decorrer até sábado, ficando assim suspenso.

Esta quinta-feira, o evento de moda decorreu à porta fechada e sem público, com um cenário de pessoas com máscaras e desinfectantes pela Alfândega do Porto. Alguns criadores adiaram as suas apresentações.

Para esta sexta-feira, estavam previstos os desfiles de Alexandra Moura, Diogo Miranda e Luís Onofre.