O assado não é um método culinário comummente aplicado a alimentos como cereais e leguminosas, mas, nesta receita, recorri ao forno para dourar e concentrar os sabores dos legumes e do molho que envolve a cevadinha e as lentilhas.

Para fazer este prato, comecei por assar os ingredientes que vão veicular mais sabor ao prato: cebola, cenoura, cogumelos, tomate e alguns condimentos. De forma a perder menos tempo na preparação desta base do assado, triturei os primeiros dez ingredientes (excepto os cogumelos) no processador de alimentos, até os legumes ficarem grosseiramente picados. Coloquei o preparado numa forma, envolvi os cogumelos (laminados ou cortados em quartos) e levei ao forno durante 30 minutos – tempo necessário para obter um molho de tomate concentrado, levemente ácido, mas equilibrado, com pedacinhos de legumes mais doces (cenoura e cebola).

Envolvo as lentilhas e a cevadinha cruas no molho, e levo a assar novamente durante 30 minutos, com a forma coberta. Antes de retirar do forno, juntei algumas amêndoas picadas, e deixei o assado dourar. A adição da amêndoa é opcional e julgo que o prato já beneficia de uma textura rica, pela adição da cevadinha, que tem uma consistência muito própria, e os pedacinhos carnudos das variedades de cogumelos que incorporarem, que elevam este humilde assado de lentilhas.

Assado de lentilhas e cevadinha

2-3 porções

Duração: 90 min

Dificuldade: 1/5

Ingredientes:

1 cebola, média

2 cenouras pequenas

2 dentes de alho

300g de cogumelos (podem ser castanhos, ou outros; aproximadamente 1 cuvete)

200g de tomate triturado (1/2 lata, ou, 1 tomate grande maduro, triturado)

2 colheres de sopa de concentrado de tomate

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

½ colher de sopa de azeite

1 colher de chá de colorau/paprika

<1/4 colher de chá de piri piri

40g de cevadinha

80g de lentilhas (podem ser castanhas, ou verdes)

350 - 400ml de água

Sal e pimenta preta a gosto

Salsa fresca picada, para guarnecer

Procedimento:

Preaqueça o forno a 200°C. Coloque numa forma a cebola, as cenouras, e o alho, picados. Junte os cogumelos fatiados, o tomate e os condimentos, envolvendo tudo. Leve ao forno durante 30 minutos, mexendo os legumes uma vez, a meio do tempo de confecção. Junte a cevadinha, as lentilhas, a água, e uma pitada de sal e pimenta preta, e envolva. Leve ao forno novamente por mais 30 minutos, coberto com uma folha de papel de alumínio. Retire o papel de alumínio, espalhe a amêndoa, e deixe o assado dourar durante cerca de 5 a 10 minutos. Retire do forno, guarneça com salsa fresca, e sirva.

