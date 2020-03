Teresa Paiva: “As pessoas pobres dormem pior do que as ricas”

Teresa Paiva dedica-se ao sono em Portugal desde 1983, quando ainda não havia a chamada “medicina do sono”. A médica neurologista é crítica dos hábitos dos portugueses, que só cumprem metade do provérbio: “cedo erguer”, já que “deitar cedo” é outra conversa.

Divertimento nocturno, horários prime tardios, trabalhos até tarde, tudo isto leva os portugueses a chegarem à cama já demasiado tarde, lamenta a médica que não é apologista de comprimidos para dormir e não usa o Presidente da República como exemplo — Marcelo Rebelo de Sousa dorme poucas horas por noite. Já Teresa Paiva procura cumprir sete a oito horas de sono, às vezes mais, diz. No Dia Mundial de Sono, a neurologista alerta para a importância de uma noite bem dormida.

Quão importante é o sono na nossa vida?

O sono é fundamental porque faz parte do equilíbrio da saúde, emocional, cognitivo e comportamental. Quando dormimos, de menos ou demais, temos maior risco de ter determinadas doenças como o cancro, doenças cerebrovasculares, hipertensão arterial, obesidade, diabetes, Alzheimer, etc. Portanto há, de facto, doenças que se tornam mais perigosas quando dormimos pouco.

Quanto à parte cognitiva e emocional, quando as pessoas dormem pouco ficam irritadas, mais agressivas ou mais explosivas. O dormir pouco é um desestabilizador emocional. Dormir é também essencial para os processos cognitivos porque quando estamos a dormir há imensos processos que acontecem como haver um reforço do que aprendemos durante o dia. Portanto, activa a aprendizagem, a criatividade e a memória.

Do ponto de vista comportamental, as pessoas que dormem pouco têm tendência a terem comportamentos menos lógicos, menos sensatos, mais violentos. Um exemplo concreto é o do comportamento no trânsito, logo de manhã.

Que problemas pode trazer a privação do sono em termos sociais?

Nos países ricos, a privação de sono custa entre 1 a 3 % do PIB. É caríssimo. Nos países pobres, quanto maiores são as diferenças sociais, mais pobres são as populações, pior a qualidade e a duração do sono. As pessoas pobres dormem pior do que as ricas.

O que leva uma pessoa a ter privação de sono?

As pessoas vêm ter comigo porque têm doenças do sono, por exemplo a insónia — que não é o mesmo que privação de sono. Na insónia a pessoa não dorme porque não é capaz e na privação de sono não se dorme porque não se quer. As pessoas chegam à consulta com insónia, fadiga, sonolência excessiva, não são capazes de cumprir os horários. Às vezes é por outras razões, dores de cabeça, problemas de memória, depressão, coisas que muitas vezes estão relacionadas com o próprio sono.

Quem são os seus doentes?

Tenho mais adultos que crianças. Os homens têm imensos problemas quando têm cargos importantes em empresas.

E as mulheres, as hormonas têm influência no padrão de sono?

Na insónia [sim]. No caso de apneia do sono há mais homens que mulheres, mas também há muitas mulheres com apneia. A mulher, ao longo da vida, tem frequentes momentos de alteração hormonal que o homem não tem. O homem, a partir do momento em que começa a produzir testosterona só a deixa de produzir em quantidade quando é idoso, não tem estas oscilações. Portanto, a mulher é mais propícia a ter insónias.

Como saber se estamos a dormir o tempo certo?

Quando acordamos bem-dispostos de manhã, não temos sono durante o dia e somos capazes de fazer as nossas tarefas alegremente.

Como olha para as saídas à noite, quando os adolescentes passam noites sem dormir, recuperando até à tarde no dia seguinte?

É altamente perigoso e é muito nacional. Qualquer festa, no norte da Europa, acaba mais cedo e os horários prime nas televisões não são às 22h. Em Washington, às 20h ou 21h, está tudo a dormir. Os jovens correm imensos riscos nessas festas porque bebem, inclusive coisas que não sabem o que são e que levam ao esquecimento. Já tive casos assim. E depois vão estar privados de sono de madrugada, logo, há um aumento do risco de acidentes. As mortes durante a noite resultam de várias coisas, a pessoa privada de sono não tem discernimento suficiente e faz coisas disparatadas. Outra coisa fundamental, como estão entorpecidos com o álcool, com a privação de sono, o prazer que têm é garantidamente menor do que o de uma pessoa que não esteja nessas circunstâncias. Já tive vários doentes, jovens, com surtos psicóticos por causa da primeira toma de cannabis. Não são coisas tão simples que digamos que não têm importância.

E quem trabalha por turnos e não dorme de noite, como funciona o seu relógio biológico?

Mal. Há uns que se adaptam melhor, mas há muitas pessoas a quem passo atestados a dizer que não podem trabalhar de noite porque se comprova que não podem. Também há pessoas que se adaptam bem, mas é algo que se deve fazer por pouco tempo. E a partir de certa idade garantidamente não se deve fazer.

Quem dorme muito ao fim-de-semana, pode compensar o que não dormiu durante a semana?

Só parcialmente.

E as sestas?

Depende da pessoa. Se gosta de dormir a sesta e se é capaz de fazer power naps, aquelas sestas muito curtas em que a pessoa fica recuperada, sim. Se a pessoa não gosta de sestas, não. Há pessoas que não devem dormir sestas, por exemplo as que têm insónias, porque depois não vão dormir bem à noite.

Quais os sinais que nos podem levar ao médico?

O ressonar, se dorme pouco mais que três vezes por semana, se dorme menos de cinco horas por dia, se começa a acordar sistematicamente cansado ou com dores de cabeça, se começa a urinar de noite, se começa a ter muito sono durante o dia e a adormecer em circunstâncias pouco convencionais, se não sente que tem um sono reparador, se sonha muito, se tem um sono muito agitado...

Devemos tomar comprimidos para dormir?

Não sou apologista, não subscrevo, por princípio, benzodiazepinas [segundo a Direcção-Geral de Saúde este é um medicamento usado para tratar a ansiedade e alterações no sono, mas que tem risco de dependência]. A insónia é uma coisa muito complicada que geralmente tem várias causas e enquanto não se analisarem as causas nunca se consegue tratar. Uma das terapias da insónia [mais comum] é a cognitivo-comportamental, sem remédios, aplicamos mudança de hábitos. Não estou a dizer que não medico, claro que o faço e ainda bem que há medicamentos.

Como apologista de mudança de hábitos, quais são os que não ajudam os portugueses a ter uma boa noite de sono?

Levantar cedo e deitar-se tarde, jantar tarde, não fazer exercício e não apanhar luz. As pessoas divertem-se a ir para o supermercado ou para o centro comercial, as pessoas saem pouco de casa, quando fazem desporto fazem no ginásio e não ao ar livre. Outra coisa que é negativa é trabalhar demais.

Defende que a rotina de trabalho tem de mudar?

É o que eu faço a todos os meus doentes, é mudar as rotinas de trabalho. Por exemplo, os adolescentes é um disparate trabalharem tanto nas escolas. Sou completamente contra isso.

Disse, numa entrevista ao PÚBLICO, que não fala sobre o Presidente da República e as suas poucas horas de sono.

E continuo sem falar. O que digo é que os grandes génios do século XX, como o Beethoven, Darwin e Einstein, todos dormiam muito bem. E o nosso génio do desporto que se chama Cristiano Ronaldo também dorme muito bem. Dormir pouco não é um modelo.

A idade faz as pessoas dormir pior. Entre as pessoas idosas há grandes variações, há pessoas que continuam completamente activas como o Manoel de Oliveira e há outras que não fazem coisa nenhuma. Eu continuo a dormir muito bem, durmo sete ou oito horas, mas quando era nova dormia mais. É uma impossibilidade dormir o mesmo do que quando se é jovem, o corpo é diferente, as necessidades biológicas e metabólicas são diferentes, a actividade é diferente, portanto o corpo muda. Passa-se a dormir menos, o que não quer dizer que se durma pouco. De acordo com a organização norte-americana National Institute of Health, um idoso dorme entre sete a oito horas. É evidente que há uns que dormem menos, até seis, mas menos que isso é muito complicado.