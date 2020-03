A noite do Porto já está despida de gente

As medidas inéditas tomadas pelo Governo esta quinta-feira obrigam ao encerramento de discotecas e limitam o acesso a espaços de restauração e bares. O decreto entra em vigor apenas na segunda-feira, mas uma volta pelas ruas do Porto já mostram muito menos gente do que o habitual. Uma imagem que, provavelmente, se vai repetir por algum tempo.

