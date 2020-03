Coronavírus trava migração da TDT e atrasa libertação de faixas do 5G

A Anacom e a Meo acordaram suspender temporariamente o processo de transferência das emissões de TDT para outros canais “devido aos constrangimentos associados” ao novo coronavírus.

“Os emissores que iriam ser alterados a partir da próxima segunda-feira, já não mudam de frequência”, no entanto, como nesta sexta-feira já se mudaram as frequências dos emissores do Couço (Alto Alentejo), da Trindade e da Estrela (Lisboa), “e para assegurar que ninguém fica sem ver televisão, a Anacom continuará nos próximos dias a auxiliar as populações através da linha de atendimento gratuita 800 102 002”, anunciou a entidade reguladora.

Além disso, quem precisar de ajuda para fazer a ressintonia dos seus equipamentos receptores poderá contar com as equipas no terreno.

“A suspensão do processo decorre da prévia articulação entre a Anacom e a Meo, operador da rede de TDT, e mereceu a necessária concordância do Governo”, adiantou a Anacom.

A entidade liderada por João Cadete de Matos refere que esta decisão de suspensão “tem como consequência o adiamento, por motivo de força maior, da data de libertação da faixa dos 700 MHz [megahertz] prevista para 30 de Junho de 2020”.

A data de 30 Junho estava estabelecida no roteiro nacional de libertação da faixa dos 700 MHz, necessária ao desenvolvimento da quinta geração móvel, que foi aprovado pela Anacom em Junho de 2018, “com concordância do Governo”.

De acordo com as determinações europeias (Parlamento Europeu e Conselho) estas faixas necessárias para o 5G deverão estar disponíveis até 30 de Junho de 2020.

O final de Junho é também o prazo em que, segundo o calendário aprovado pela Anacom, deverá estar concluído o leilão para atribuição aos operadores de telecomunicações das frequências necessárias para a nova tecnologia 5G.

O processo de migração da TDT, que arrancou formalmente em Fevereiro, em Sines, “será retomado assim que as condições associadas à pandemia o permitam”, diz a Anacom.

Segundo o regulador, a “decisão justifica-se por um conjunto de dificuldades referidas pela Meo, devido ao impacto das medidas de protecção civil e de saúde pública adoptadas ou a adoptar, em face das recomendações” das autoridades, e ao risco de contágio das equipas.