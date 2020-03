Coronavírus: trabalhadores a recibos verdes terão mais tempo para pagar contribuições

O Governo decidiu que os trabalhadores a recibos verdes terão mais tempo para pagar as contribuições à Segurança Social, uma medida de apoio extraordinário à redução da actividade económica que se antecipa por causa das medidas de contenção do novo coronavírus.

A decisão de diferir o pagamento foi decidida na reunião do Conselho de Ministros de quinta-feira, mas ainda não se sabe qual é o prazo de pagamento das contribuições.

Actualmente, os trabalhadores independentes obrigados à apresentação da declaração trimestral com os valores associados à actividade económica exercida nos três meses imediatamente anteriores têm de o fazer nos meses de Abril, Julho, Outubro e Janeiro.

Além desta medida, o Governo decidiu também que, para os trabalhadores a recibos verdes, “é criado um apoio financeiro excepcional aos que tenham de ficar em casa a acompanhar os filhos até 12 anos, no valor de 1/3 da remuneração média”, refere o comunicado do Conselho de Ministros.

Se estes trabalhadores tiverem de ficar em casa a acompanhar os filhos até 12 anos, as faltas também passam a ser justificadas.

Antes de serem anunciadas estas medidas, começou a circular uma petição a solicitar que fosse decidida a suspensão das contribuições trimestrais para quem não tem um contrato de trabalho e passa recibos verdes, pois o cancelamento repentino de projectos e encomendas fazem com que muitos cidadãos possam ficar subitamente sem rendimentos para pagarem as contribuições.

Para os trabalhadores por conta de outrem, o Governo criou “um apoio financeiro excepcional” para aqueles que “tenham de ficar em casa a acompanhar os filhos até 12 anos”. Estes trabalhadores receberão 66% da remuneração base (ficando 33% a cargo do empregador e 33% a cargo da Segurança Social).

É também lançado um “um apoio extraordinário de formação profissional, no valor de 50% da remuneração do trabalhador até ao limite do Salário Mínimo Nacional, acrescida do custo da formação, para as situações dos trabalhadores sem ocupação em actividades produtivas por períodos consideráveis, sendo dada a garantia de protecção social dos formandos e formadores no decurso das acções de formação, bem como dos beneficiários ocupados em políticas activas de emprego que se encontrem impedidos de frequentar acções de formação”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Se um trabalhador a recibos verdes do regime geral de Segurança Social tiver de ficar em quarentena durante 14 dias por causa do coronavírus (decretada pela autoridade de saúde), esse isolamento profiláctico é equiparado a doença, o que também acontece para os trabalhadores por conta de outrem.

As outras medidas extraordinárias que o Governo decidiu podem ser lidas aqui.

O comunicado do Conselho de Ministros, publicado no site do Governo, pode ser acedido a partir daqui.