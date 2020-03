Coronavírus: Governo cria crédito para socorrer micro-empresas do turismo

Entre a abertura de linhas de crédito, adiantamentos às empresas e impostos a diferir ou obrigações contributivas que poderão ser saldadas mais tarde, o Governo propõe um pacote de medidas que diz valer 2300 milhões de euros. A ideia, explicou o ministro de Estado e da Economia, no final de um longo Conselho de Ministros, é atacar “o problema essencial que as empresas vão enfrentar nos próximos tempos": falta de liquidez.

Apenas uma das medidas apresentadas é nova. Trata-se da linha de crédito para apoiar a tesouraria das microempresas do turismo. São 60 milhões de euros, disponíveis para entidades que entrem na classificação de microempresa, ou seja, que tenham no máximo dez trabalhadores e um volume de negócios de até dois milhões de euros ou um balanço total de até dois milhões. “Há menos actividade, há menos clientes, no sector do turismo pode-se dizer que os clientes caíram a pique, o que significa que não entra dinheiro em caixa”, justificou o governante, já na recta final da conferência de imprensa em que o Governo detalhou o plano de choque para lidar com o alastramento do novo coronavírus SARS-CoV-2 e a pandemia da covid-19.

"Aquilo de que as empresas precisam nesta altura é sobretudo de liquidez, de acesso a financiamento, para poderem honrar os seus compromissos e que, mais tarde, quando surgir a retoma, possam reembolsar”, insistiu o responsável da Economia no executivo.

As restantes medidas para empresas incluídas neste plano de choque contra o coronavírus já eram conhecidas, como a linha de crédito mais vasta de 200 milhões para apoio à tesouraria de todas as pequenas e médias empresas que tenham uma queda de 20% de facturação. Ao abrir uma linha paralela para o turismo cria um mecanismo específico para um sector que será um dos mais afectados até ao momento.

Também já se sabia do diferimento de obrigações fiscais que, como o ministro Pedro Siza Vieira sublinhou, até já foram objecto de despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

Neste aspecto, estão em causa:

o pagamento especial por conta de IRC a efectuar em Março pode ser feito até 30 de Junho de 2020, sem quaisquer acréscimos ou penalidades;

a declaração periódica de rendimentos de IRC (declaração Modelo 22) do período de tributação de 2019 pode ser entregue até 31 de Julho de 2020, sem quaisquer acréscimos ou penalidades

no IRC, o primeiro pagamento por conta e primeiro pagamento adicional por conta a efectuar em Julho, podem ser efectuados até 31 de Agosto de 2020, sem quaisquer acréscimos ou penalidades;

Além destas medidas que poderão proteger temporariamente a tesouraria das empresas, o mesmo despacho diz que basta a certificação de infecção ou de isolamento profiláctico determinada por autoridade de saúde para que a máquina fiscal aceite o “justo impedimento no cumprimento das obrigações declarativas fiscais”, relativamente a contribuintes ou contabilistas certificados.

“Aquilo que vamos fazer é colocar dinheiro na caixa das empresas para que estas possam ir continuando a preservar a sua capacidade produtiva. Se aquilo que temos agora chega ou não, vamos acompanhando, em qualquer caso será sempre uma situação difícil”, anotou o ministro Siza Vieira.

Com o intuito de acelerar pagamentos, tal como já tinha sido anunciado no início da semana após uma reunião extraordinária dos parceiros na Concertação Social, o governo promete o pagamento de incentivos do PT2020 no prazo de 30 dias (a título de adiantamento). Também garante a “prorrogação do prazo de reembolso de créditos concedidos no âmbito do QREN ou do PT 2020”, bem como a “elegibilidade de despesas suportadas com eventos internacionais anulados”.

Além disso, assegura um “incentivo financeiro extraordinário para assegurar a fase de normalização da actividade (até um Salário Mínimo por trabalhador).

O chamado “layoff simplificado” é outra das bandeiras do Governo no auxílio às empresas. As condições são aquelas definidas na lei geral, acrescidas de algumas circunstâncias especiais, para todas as empresas que vejam o volume de negócios cair pelo menos 40% devido à pandemia.

Assim, haverá:

"apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em empresa em situação de crise empresarial, no valor de dois terços da remuneração, assegurando a Segurança Social o pagamento de 70% desse valor, sendo o remanescente suportado pela entidade empregadora";

bolsa de formação do IEFP;

"promoção, no âmbito contributivo, de um regime excepcional e temporário de isenção do pagamento de contribuições à Segurança Social durante o período de layoff por parte de entidades empregadoras”.