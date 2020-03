Braço-de-ferro entre auditora e Montepio atrasa fecho de contas

A menos de 12 horas do conselho geral, ontem, pelas 20h00, os conselheiros da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) ainda não tinham recebido as contas anuais de 2019, nem o parecer do auditor, o que irá dificultar a análise aprofundada do primeiro ponto da agenda da reunião de hoje, cujos trabalham arrancam às 10h00.

Continuar a ler