Portugal na Roménia, em Setembro, para tentar o qualifying das Davis Cup Finals

O 28.º lugar que ocupa no ranking da Taça Davis permitiu a Portugal figurar entre os 12 cabeças de série no sorteio do Grupo I. Mas não impediu a selecção masculina de, ao contrário do desejado, ter que jogar novamente fora de casa, na Roménia, embora numa deslocação curta, tendo em conta as demais hipóteses. A eliminatória, quarta consecutiva fora de Portugal, terá lugar entre 18 e 20 de Setembro, e irá determinar o acesso ao qualifying das Davis Cup Finals de 2021.

O sorteio evitou uma viagem da equipa nacional à Nova Zelândia, Paquistão ou Bolívia, e ditou uma visita a um país com grandes tradições na Taça Davis – com a presença em três finais (1969, 1971 e 1972). Hoje em dia, a Roménia ocupa o 41.º lugar no ranking mundial das selecções masculinas e conta com apenas um único tenista no top 400 do ranking individual: Marius Copil, de 29 anos e 186.º na tabela ATP – atingiu o 56.º posto no início do ano passado.

Ao contrário de Portugal, que foi à Lituânia vencer (4-0), os romenos ganharam sem jogar nos play-off, em virtude da desistência da China – devido ao novo coronavírus –, mas na última eliminatória disputada na Taça Davis, em Abril de 2019, actuaram além de Copil, os ainda mais veteranos Horia Tecau e Florin Mergea, ambos de 35 anos, que ainda competem em pares, ocupando o 20.º e o 135.º postos no ranking da variante. Os outros tenistas utilizados nos singulares foram Filip Cristian Jianu (413.º) e Dragos Dima (786.º).

“Obviamente que tínhamos preferido jogar em casa; o que ainda não aconteceu nos dois últimos anos. A Roménia é uma equipa forte, com um Marius Copil que se destaca – jogador muito agressivo, com um grande serviço – e dois extraordinários jogadores de pares e prevê-se uma eliminatória difícil. Mas vamos com a ambição de ganhar e mais confiantes, depois de uma vitória fora de casa, o que não acontecia há muito tempo”, salientou o seleccionador nacional, Rui Machado.

Esta será a terceira vez que as duas nações se enfrentam na Taça Davis, mas a primeira em 25 anos. Em 1988, João Cunha e Silva e Nuno Marques foram a Timisioara vencer por 3-2, mas em 1995, os romenos vingaram-se e ganharam, pelo mesmo resultado, a eliminatória realizada no Clube de Ténis do Estoril.