Equipa de Michael Hoey vence Pro-Am em Tróia

Vítor Lopes sagrou-se vice-campeão do Pro-Am do The Tour Championships do Portugal Pro Golf Tour que realizou-se hoje (quinta-feira) no Troia Golf, no concelho de Grândola.

O algarvio que milita no Alps Tour Golf emparceirou com os amadores José Rocha Vieira, António Maia e José Maia e totalizou 80 pontos.

Outro português, Tomás Silva, brilhou no Pro-Am. O bicampeão nacional atuou ao lado dos amadores José Santos Silva (o seu pai), Carlos Bernardino e Alexandre Barroso, somando 77 pontos.

Venceu o norte-irlandês Michael Hoey, junto com os amadores Fernando Sousa, Luís Santos e Messala Gonçalves. Tiveram 80 pontos como os 2.º classificados mas ganharam por conseguirem melhor resultado nos últimos nove buracos.

Hoey tem cinco títulos no European Tour, entre os quais os Opens de Portugal e da Madeira e é a grande figura do torneio de encerramento do circuito satélite internacional organizado pelo português José Correia e o inglês Gary Harris, e sancionado pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG), PGA de Portugal e pelo britânico Jamega Pro Golf Tour.

O The Tour Championship arranca hoje (sexta-feira) com 80 jogadores e termina no Domingo, distribuindo 25 mil euros em prémios monetários, 5 mil dos quais para o vencedor, que receberá ainda um convite para jogar no Open de Portugal at Royal Óbidos, do Challenge Tour, em setembro.

O primeiro grupo arranca às 8h15 e o último às 10h25, saindo-se em simultâneo dos buracos 1 e 10. Ricardo Santos e Pedro Figueiredo do European Tour, e Ricardo Melo Gouveia do Challenge Tour são três dos craques em prova.

