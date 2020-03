No desporto, o que ainda não tinha sido cancelado foi agora. Com uma excepção

O desporto já tinha travado a fundo por causa do novo coronavírus, com vários eventos e competições a serem canceladas ou adiadas por todo o mundo. Os jogos de futebol em Portugal foram apenas um desses casos, seguindo o exemplo do que já tinha sido decidido em Itália ou Espanha. Mas, nesta sexta-feira, o que ainda não tinha sido suspenso passou a estar.

No futebol, as decisões mais recentes prendem-se com a próxima jornada das competições europeias. Os jogos da próxima semana da Liga dos Campeões e da Liga Europa foram cancelados, sem data marcada para serem feitos.

Nos campeonatos nacionais, a jornada do fim-de-semana da Liga inglesa foi suspensa. Todas as competições de futebol profissional em Inglaterra ficam interrompidas até 3 de Abril. Para esta decisão contribuíram decisivamente os casos positivos de Callum Hudson-Odoi, jogador do Chelsea, e do treinador do Arsenal, Mikel Arteta.

Em França, os campeonatos da primeira e segundas divisões “param até nova ordem”, depois de se entender que jogar à porta fechada não seria suficiente, face à inquietude de treinadores e jogadores.

“Como explicou ontem [quinta-feira] o presidente da República, o interesse colectivo deve ser colocado acima de tudo. A urgência de hoje é a de conter a epidemia, proteger os mais vulneráveis e evitar saídas”, refere a Liga francesa em comunicado, adiantando que voltará a reunir após a reunião agendada com a UEFA, na terça-feira.

Da Alemanha veio a excepção. A Liga alemã anunciou nesta sexta-feira que irá propor uma interrupção total dos campeonatos da primeira e segundas divisões até 2 de Abril, mas só na segunda-feira. Já em relação aos jogos da 26.ª jornada, agendados entre hoje e segunda-feira, mantêm-se, mas sob reserva, à porta fechada e até alerta das autoridades sanitárias.

F1 também trava

No automobilismo, os grandes prémios de Fórmula 1 do Bahrain e do Vietname, previstos para 22 de Março e 5 de Abril, respectivamente, já tinham sido adiados, sem nova data marcada, mas agora foi também cancelado o GP da Austrália, cujos treinos teriam início hoje e a corrida seria no domingo.

“Depois da confirmação de que um membro da equipa McLaren Racing Team deu positivo a Covid-19 num teste e da decisão de a equipa se retirar do GP da Austrália, a FIA e a Fórmula 1 convocaram uma reunião com os restantes nove directores de equipa na quinta-feira à noite. Estas discussões terminaram com uma opinião maioritária das equipas de que a corrida não deveria se realizar. A FIA e a Fórmula 1, com o total apoio da Australian Grand Prix Corporation, tomaram a decisão de cancelar toda a actividade de F1 para o GP da Austrália”, comunicou a Federação Internacional do Automóvel (FIA).

A quarta prova suspensa é o Grande Prémio da China, que estava agendado para 19 de Abril.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também nos ralis há suspensões e cancelamentos. O Rali da Argentina foi nesta sexta-feira adiado devido às medidas de contenção do vírus Covid-19 naquele país da América Latina, informaram os organizadores.

Nesta altura, tanto os promotores do WRC (Campeonato do Mundo) como o Automóvil Club Argentino estudam uma data alternativa para a realização da prova, que deveria disputar-se de 23 a 26 de Abril.

Já a Federação Internacional do Automóvel (FIA), está a analisar a viabilidade de levar a cabo o Rali de Portugal, de 21 a 24 de Maio, e o Rali da Sardenha, de 4 a 7 de Junho.