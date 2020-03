Ministério da Cultura anuncia fecho de Jerónimos e Torre de Belém

O Ministério da Cultura (MC) vai encerrar alguns dos seus monumentos mais visitados, como o Mosteiros dos Jerónimos e a Torre de Belém, ambos em Lisboa, soube o PÚBLICO junto da assessoria de imprensa do MC. Além destes dois monumentos, vai encerrar igualmente o Museu Nacional de Arqueologia, situado no complexo monumental dos Jerónimos.

Estes encerramentos são uma reacção do Ministério da Cultura às filas que se têm formado à porta de alguns monumentos, como o Mosteiro dos Jerónimos, conforme o PÚBLICO observou esta manhã. Em Belém, as filas de acesso à igreja e ao edifício dos Jerónimos têm provocado a concentração de turistas nacionais e estrangeiros, com as pessoas em contacto físico muito próximo, situação contrária ao distanciamento social aconselhado pela pandemia de coronavírus. O monumento, que é Património da Humanidade desde 1983, tem mantido este cenário nos últimos dias.

O Mosteiro dos Jerónimos é o mais visitado dos 23 monumentos, museus e palácios geridos pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), um organismo do Ministério da Cultura, com 1.079.459 entradas contabilizadas em 2018.