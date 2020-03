Laura Albert aka J.T. Leroy ainda gosta da liberdade de se esconder à vista de todos

Laura Albert, autora de dois livros de culto do final dos anos 1990, o romance Sarah e Nada mais Enganador que o Coração, está a escrever as suas memórias. Não se revê no filme que esta semana se estreou em Portugal onde se conta a história de J.T. Leroy, o seu pseudónimo literário, do ponto de vista de Savannah Knoop, a rapariga que o personificava.