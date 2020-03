Coronavírus: O que acontece aos cinemas? Estão abertos, a reforçar limpeza e Governo avalia medidas

Will Ireland/PSM3 Magazine via Getty Images

As medidas extraordinárias de contenção e mitigação do coronavírus anunciadas quinta-feira pelo Conselho de Ministros não detalhavam ainda o que sucederá a um tipo de espaço de consumo colectivo: os cinemas. Só o facto de uma parte importante das salas estar em centros comerciais, nos quais serão aplicadas “limitações de frequência”, faz com que sejam expectáveis directrizes para o funcionamento dos cinemas. Os cinemas estão abertos e algumas salas do país já vendem bilhetes para lugares alternados para garantir distância. Vários exibidores portugueses anunciaram reforços da limpeza, mas esta sexta-feira aguarda-se ainda o esclarecimento sobre qual o impacto das medidas do Governo na exibição comercial em Portugal.

“Estamos a avaliar com todos a concretização das medidas aprovadas ontem em Conselho de Ministros e iremos adoptar todas as medidas necessárias na conjuntura em que vivemos”, disse ao PÚBLICO a assessora de imprensa da ministra da Cultura, Graça Fonseca, sem adiantar para já se o Governo irá produzir directivas específicas para os cinemas e que tipo de medidas poderá aplicar-se.

O PÚBLICO contactou na manhã desta sexta-feira a tutela para apurar quais as medidas a aplicar, bem como vários exibidores do país, entre independentes e multiplexes, para saber que ordens terão sobre o tema e de que forma irão ou não alterar a sua actividade, aguardando ainda algumas respostas à hora de publicação desta notícia.

As medidas anunciadas na quinta-feira à noite incluem uma alínea específica que se aplica a “centros comerciais, supermercados, ginásios e serviços de atendimento ao público” nos quais serão aplicadas “limitações de frequência para assegurar possibilidade de manter distanciamento social”, não se sabendo ainda detalhes sobre a sua aplicação e o que representam na prática. Portugal tem uma elevada densidade de cinemas multiplex cuja grande maioria está inserida em centros comerciais. Quatro grandes exibidores concentram a maior parte do mercado (Nos, UCI, Cineplace e NLC-CinemaCity) e sendo possível um impacto para todos na afluência aos cinemas por estes e nos próximos dias, as salas independentes são um dos elos mais frágeis da cadeia de exibição cinematográfica no país.

Na manhã desta sexta-feira, a sala do exibidor independente Midas Filmes situada no centro de Lisboa anunciou no Facebook que “até receber instruções em contrário das autoridades públicas de saúde e procurando garantir a máxima segurança de todos, o cinema Ideal continua a funcionar”.

Já na quinta-feira os cinemas da NLC, os CinemaCity presentes em Lisboa, Beloura, Alfragide, Leiria e Setúbal, anunciavam na mesma rede social as medidas mais aproximadas do que internacionalmente se tem aplicado: “organização das filas por forma a garantir a distância mínima de um metro entre os clientes” e “venda intercalada de lugares”. O grupo menciona também a separação de funções dos seus trabalhadores e o reforço da limpeza “das superfícies de maior contacto de hora a hora” além da higiene das mãos dos seus colaboradores.

O mesmo está a fazer o Espaço Nimas, sala independente em Lisboa, adiantando esta sexta-feira ao PÚBLICO os seus responsáveis que, além dessas medidas e “desde a primeira hora (...), a venda de bilhetes do cinema Medeia Nimas foi reduzida para 140 lugares, de forma a manter a distância de segurança recomendada pelas autoridades de saúde para os espectadores que nos visitam”. Por email, foi ainda indicado que “o Cinema Medeia Nimas cumprirá as directrizes globais recomendadas pelas autoridades de saúde para garantir a segurança de todos os seus espectadores”.

Medidas de limpeza

Foi na terça-feira, perante as recomendações da Direcção-Geral de Saúde sobre recintos fechados, que os exibidores começaram a reagir. A Nos, a maior exibidora portuguesa, disse à Agência Lusa que os seus cinemas continuam “a funcionar dentro da normalidade estando a ser, naturalmente, acauteladas todas as medidas de higiene e segurança”. No mesmo dia, o Ideal anunciava via Facebook a presença de desinfectantes na bilheteira e a limpeza “de meia em meia-hora” dos puxadores e trincos das zonas comuns, bem como das mesas e da utilização de líquidos com álcool e distribuição de luvas pelos funcionários do cinema lisboeta.

A Castello Lopes Cinemas (Torres Vedras, Sintra, Guimarães, Barreiro e Santarém) usou o Facebook na quarta-feira para divulgar o mesmo tipo de cuidados de limpeza, detalhando a desinfecção com uma mistura de água e álcool nos espaços comuns e de mais uso e pelos seus funcionários, além de luvas.

No sector público, a Cinemateca Portuguesa continua também a manter a sua programação esta sexta-feira.

Desde terça-feira vários festivais de cinema previstos para este mês e início de Abril foram adiados, como é o caso da Festa do Cinema Italiano e da Monstra, e no âmbito das decisões das autarquias de encerrar os seus equipamentos culturais até 3 de Abril também auditórios, cineteatros e cineclubes são afectados pelas medidas. Quinta-feira, antes do anúncio do Conselho de Ministros, o bastonário da Ordem dos Médicos defendeu o “fecho de escolas, cinemas, discotecas e bares”.

Distância para reduzir contágio

Em países mais afectados pela pandemia do coronavírus como a China, Coreia do Sul ou Itália há centenas de cinemas encerrados e/ou aplicam-se regras de desinfecção rigorosas e de venda de bilhetes alternados em filas e lugares separados para garantir a distância que pode reduzir os riscos de contágio.

Internacionalmente, o Festival de Cannes mantém a sua realização para Maio, enquanto nos EUA vários festivais locais como o de Tribeca estão a ser adiados, bem como a estreia de grandes produções como o próximo filme James Bond ou Mulan, da Disney. No início do mês os peritos estimavam que entre o fecho de salas, a diminuição da afluência, as limitações à circulação e até a ameaça da pirataria, o sector poderá ter prejuízos de 4,5 mil milhões de euros em 2020.

O número de pessoas infectadas desde Dezembro pelo novo coronavírus aumentou para 133.970 em todo o mundo e o número de mortes subiu para 4958, segundo um balanço desta sexta-feira. Portugal conta com 112 casos confirmados.

