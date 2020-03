A voz imortal de Gil Scott-Heron

Há dez anos, em 2010, depois de mais de quinze anos sem lançar nenhum álbum, o poeta, cantor e figura icónica da música e da consciência negra Gil Scott-Heron regressou à actividade com o surpreendente I’m New Here, uma obra inspirada que o deu a conhecer a novas gerações. O responsável por esse retorno foi o produtor inglês Richard Russell, também responsável pela XL Recordings. Foi também ele que incentivou Jamie xx (dos The xx, que fazem parte da editora XL), a recriar mais tarde os temas desse álbum, resultando daí nova obra em 2011, We’re New Here.

