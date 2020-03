O que fazer quando se suspeita de estar infectado com covid-19?

Pessoas que saibam que estiveram em contacto com alguém que teve um resultado positivo num teste para a doença covid-19 não devem ficar em pânico. Devem manter a calma e optar pelo isolamento preventivo ― frequentemente chamado de isolamento profiláctico ―, que é o procedimento recomendado pelas autoridades de saúde para impedir a transmissão comunitária. Se começar a manifestar sintomas (tosse seca, febre e fadiga) deve telefonar para a linha SNS24 para saber como prosseguir.

O que significa estar em isolamento profiláctico?

Trata-se de uma medida preventiva. O conceito deriva da palavra grega prophylaktikós que significa “guarda antecipada”, sendo que o objectivo é afastar uma doença ou outro tipo de consequência indesejada. Em Portugal, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, frisou a necessidade de, nestes casos, as pessoas se manterem isoladas em casa, sem sair e sem receber visitas desnecessárias, mesmo que ainda não manifestem sintomas. Quem tem um quintal ou varanda pode sair à rua, mas deve usar o bom senso e garantir que se evita o contacto com outras pessoas.

Quem é que se deve isolar?

Deve ficar em isolamento profiláctico qualquer pessoa que possa ter estado em contacto próximo com o novo coronavírus, mesmo que ainda não tenha sintomas. Isto pode acontecer porque essa pessoa esteve numa zona de risco, ou seja, há um historial de viagem ou residência em áreas com transmissão comunitária activa. Pode ainda acontecer porque esteve próximo de alguém que contraiu a doença ou que veio de uma zona de risco. “O objectivo é impedir o estabelecimento de cadeias de transmissão e atrasar e reduzir a transmissão comunitária disseminada pela redução do contacto entre indivíduos doentes e susceptíveis”, lê-se no Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo coronavírus, disponibilizado pela Direcção-Geral de Saúde (DGS).

Não tenho nada em casa. Posso ir às compras?

Não deve. Quando possível, faça as compras online ou peça a um familiar ou amigo para as entregar. Na hora de escolher o que comprar, lembre-se que o período de isolamento ronda os 14 dias. Por isso, pode optar por alimentos frescos e construa uma lista rica e variada.

Tenho mesmo de ficar em casa?

Sim. Pessoas infectadas ou que pensem estar infectadas devem ficar em casa para evitar a transmissão da covid-19. Isto significa não ir à escola, não ir ao trabalho e não visitar quaisquer outros espaços públicos (cafés, centros comerciais, parques).

É preciso usar uma máscara?

“Se não está doente ou não está a tomar conta de alguém doente, está a desperdiçar uma máscara”, alerta a Organização Mundial da Saúde (OMS), notando que há uma “escassez mundial de máscaras”. Nestes casos, as máscaras faciais adequadas são máscaras descartáveis usadas para procedimentos cirúrgicos que formam uma barreira física que previne a transmissão de vírus de uma pessoa doente para uma pessoa saudável.

E se vivo com alguém que está infectado?

Deve usar uma máscara sempre que estiver em contacto com uma pessoa doente. É perigoso e desnecessário usar mais do que uma máscara de cada vez. Sempre que possível, a pessoa infectada deve ficar isolada numa divisão e ter uma casa de banho própria. Também é importante não partilhar objectos com o paciente: isto inclui pratos, copos, talheres, e roupa de cama.

Todas as luvas e máscaras descartáveis devem ser colocadas num recipiente ou saco à parte antes de serem descartados. A roupa do doente deve ser lavada separadamente a uma temperatura a partir dos 60 graus Celsius.

Quanto tempo dura o isolamento?

De acordo com o conhecimento actual, o isolamento deve ser de 14 dias desde o último contacto com um caso confirmado de covid-19 ou estadia numa zona de risco. Contudo, a duração pode ser maior se outro membro do agregado vier a ser um caso confirmado de covid-19 — ou seja, a contagem dos 14 dias recomeça. A DGS nota ainda que o período de tempo pode ser alternado no futuro à medida que se for tendo mais conhecimento sobre o período de incubação e período de contágio do vírus.

O que faço para passar o tempo?

O isolamento pode ser aborrecido e frustrante, especialmente quando não se tem sintomas. Em alguns casos, é possível continuar a trabalhar e estudar remotamente. Também é bom manter a actividade física, enquanto se está a sentir bem.

A lista de potenciais benefícios para quem é fisicamente activo é extensa e inclui o aumento da aptidão cardiorrespiratória. Há vários exercícios simples que se pode fazer em casa: por exemplo, sentar e levantar algumas vezes da cadeira e alongar. O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) tem vários guias, simples, para fazer exercício físico do sofá. Outra opção é simplesmente, ligar o rádio e dançar.

De resto, deve-se aproveitar o tempo para ler, ver o filme que queria ver há muito tempo e manter-se informado ao consultar fontes oficiais e jornais.