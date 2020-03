Coronavírus: Hospital de São João regista primeiro caso de recuperação em Portugal

Foi registado esta quinta-feira o primeiro caso de recuperação no país de um doente com covid-19. O paciente infectado com coronavírus está internado no Hospital de São João, no Porto, apurou o PÚBLICO.

O último balanço da Direcção-Geral da Saúde (DGS) dava conta de 78 casos confirmados de covid-19 em Portugal, mais 19 do que esta quarta-feira. O S. João concentra cerca de metade dos casos totais no país, número que tem testado a capacidade de resposta dos profissionais de saúde no serviço de doenças infecciosas. Já há doentes internados no serviço de ginecologia/obstetrícia e outros, com casos de infecção mais leves, são acompanhados a partir de casa.

Há ainda 133 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Há casos importados de Espanha, Itália e Suíça e, segundo a DGS, há seis cadeias de transmissão activas. Ao todo, houve 637 casos suspeitos em Portugal e existem 4923 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

A maior parte dos casos registados concentra-se na região Norte: são 44. No Centro, há cinco casos confirmados e, na zona de Lisboa e Vale do Tejo, 23. No Algarve contam-se cinco casos de infecção pelo novo coronavírus. Há ainda um caso confirmado de um português residente no estrangeiro.

Dos 78 casos confirmados, 59 estão internados. Há 18 homens com mais de 50 anos infectados (dois deles com mais de 80 anos) e cinco mulheres infectadas com a mesma idade.

A maior parte das pessoas infectadas apresenta tosse (65%). Há também quem tenha febre (46%), dores musculares (40%), cefaleia (37%), fraqueza generalizada (24%) e dificuldades em respirar (10%).