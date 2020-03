Conselho Nacional de Saúde Pública volta a reunir-se esta sexta-feira

O Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) vai voltar a reunir-se esta sexta-feira, às 15 horas, para rever as recomendações dadas ao Governo, confirmou ao PÚBLICO Constantino Sakellarides, membro daquele órgão, referindo que, tal como já havia sido anunciado esta terça-feira, o Conselho reunirá a pedido da ministra da Saúde, Marta Temido.

“O Conselho reúne sempre a pedido da senhora ministra porque é ela quem preside, mas todos estamos de acordo que é necessária uma nova reunião amanhã para rever as medidas”, referiu Constantino Sakellarides.

Depois de uma reunião de várias horas que teve lugar esta quarta-feira, o presidente do Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP), Jorge Torgal, anunciou que este órgão de consulta do Governo defende que o encerramento de escolas só se justifica se houver uma indicação expressa nesse sentido das autoridades de saúde e que o fecho de grandes museus e casas de espectáculos não faz sentido para já, bastando a limitação de algumas visitas.

Tal como o PÚBLICO noticiou esta quinta-feira, a decisão do Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) de rejeitar a possibilidade de todas as escolas em Portugal serem encerradas foi “consensual” e o documento que saiu da reunião que se prolongou por quatro horas foi votado de braço no ar sem nenhum voto contra”.

Esta quarta-feira, a ministra da Saúde, que presidiu à sessão da CNSP, afirmou que o “Governo sempre disse que actuaria com base nas recomendações do CNSP”, mensagem que já tinha sido transmitida pelo primeiro-ministro, António Costa, nos últimos dias.

O CNSP inclui especialistas em saúde pública e epidemiologia, além de responsáveis da Direcção-Geral da Saúde e do Infarmed (autoridade do medicamento).