Bastonário dos médicos defende “fecho de escolas, cinemas, discotecas e bares”

Ainda sem saber qual vai ser a decisão do Governo, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, não tem dúvidas. Defende que as escolas devem encerrar temporariamente. Mas não basta: “Acho que devem fechar as escolas, os teatros, os bares, as discotecas, os cinemas”, diz Miguel Guimarães, que pergunta se queremos seguir o exemplo de Macau ou de Itália no combate à epidemia provocada pelo novo coronavírus (covid-19). “Macau, com dez casos, encerrou praticamente tudo”, enquanto Itália “demorou imenso tempo a adoptar medidas de contenção”, lembra. E lamenta que o Conselho Nacional de Saúde Pública, ao deixar a opção do encerramento ao critério das “autoridades de saúde locais”, não tenha indicado “um caminho” a seguir.

Os médicos estão muito preocupados com o surto do novo coronavírus em Portugal?

Os médicos estão mais apreensivos do que é normal, porque estão a perceber que verdadeiramente falta fazer coisas importante para conter a infecção. A Ordem já propôs o adiamento de consultas, cirurgias e exames que não sejam absolutamente necessários porque vamos precisar de ter capacidade de resposta nos próximos tempos. Os médicos estão a queixar-se que têm mais dificuldades do que é habitual no acesso a equipamento de protecção individual.

O que pensa das recomendações do Conselho Nacional de Saúde Pública?

Confesso que fiquei ontem [esta quarta-feira] bastante apreensivo e até desiludido com o parecer final do Conselho Nacional de Saúde Pública. O conselho não tomou exactamente uma decisão. Não conheço a acta da reunião, mas, por aquilo que veio a público, o conselho não indicou um caminho.

Disse que tinham que ser as autoridades de saúde a determinar o encerramento temporário.

Sim, mas as autoridades de saúde a nível local. Estamos numa fase em que é preciso ir mais longe e isso até deveria ter sido feito há alguns dias. Foi o que Macau fez. Mais vale tomarmos algumas medidas com mais força. O que interessa é salvaguardar a vida das pessoas, não é a economia que é mais importante agora.

Acha então que as escolas devem fechar de forma generalizada, ao contrário do que eles aconselharam?

Eu não acho que as escolas devem fechar…eu acho que devem fechar as escolas, os teatros, os bares, as discotecas, os cinemas. O encerramento das escolas não pode ser uma medida isolada. O que é que é a evidência científica nesta matéria? A evidência científica não é olhar para o que aconteceu com a gripe espanhola ou com a gripe A. Está no terreno, é o que está a acontecer neste momento em vários países. E temos aqui dois exemplos, o de Macau e o de Itália. Temos que escolher o caminho que queremos seguir - o de Macau, que já não conseguimos, porque já devíamos ter actuado há mais tempo, ou o de Itália. Mas ainda podemos chegar a um meio caminho. Itália demorou imenso tempo a adoptar medidas de contenção. Macau, com dez casos, encerrou praticamente tudo, excepto unidades de saúde, farmácias, supermercados, unidades de segurança pública, e trocou o ensino em presença física por ensino à distância.

Portugal deve fazer o que fez Macau, portanto?

Temos que fazer isso. É um sacrifício que fazemos para nos protegemos. Precisamos de medidas mais pesadas com urgência. Para uma situação de excepção temos que adoptar medidas de excepção. As pessoas podem fazer ginástica em casa, comunicar com amigos em casa, podem vir à rua evitando entrar em contacto com outras pessoas. Mas isto tem que ser feito de forma concertada, com serenidade. Quando pensamos em fechar escolas, isso passa, no fundo, por antecipar as férias da Páscoa. Mas, volto a dizer, esta medida tem que ser acompanhada do encerramento de cinemas, discotecas, teatros. Se não, as pessoas, em vez de ficarem retiradas, vão-se meter sem sítios com muita gente.

Foi o que aconteceu com as praias, que ontem ficaram repletas de jovens. Mas não é possível fechar as praias...

É um desastre. Mas provavelmente isto tem a ver com o facto de não se estar a passar a mensagem à população de forma clara. A única vacina que temos neste momento para a covid-19 é a informação clara, objectiva e assertiva. As pessoas foram para a praia porque não perceberam que ficar em quarentena é ficar fechado em casa, não estar em contacto com outras pessoas. Nesta altura, e citando um antigo presidente dos EUA, não podemos só perguntar o que é o país pode fazer por nós, mas também o que podemos fazer pelo país. Esta batalha, este combate não é uma questão apenas do Governo, da Direcção-Geral da Saúde, das ordens profissionais, é de todos os cidadãos.

Disse que cerca de mil médicos se disponibilizaram já para ajudar, alguns deles reformados.

Esse número aumentou, entretanto. Já são 1500 médicos, de centros de saúde e de hospitais. E há mais 270 que se disponibilizaram para reforçar a linha de apoio ao médico [que serve para validar casos suspeitos e que funcionado com muitas deficiências por falta de profissionais]. Em menos de 24 horas, ofereceram-se muitos, através do Facebook. Já mandei hoje [quinta-feira] a lista destes últimos ao secretário de Estado da Saúde. Agora, é preciso que os profissionais que estão a trabalhar [com doentes de covid-19] tenham acesso aos equipamentos de protecção individual.

Foi noticiado que alguns médicos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) compraram fatos de pintor para se protegerem. Isto faz sentido?

Isso é uma anedota. Não serve para nada.

Mas Fernando Regateiro [presidente do conselho de administração do CHUC] disse que são impermeáveis.

O doutor Fernando Regateiro é um poeta…