Quero lá saber quanto é que já gastou, sra. ministra

No meu último artigo afirmei que o combate ao coronavírus e às suas brutais consequências na economia portuguesa seria a prova do algodão da qualidade deste governo e da capacidade de liderança de António Costa. Muita gente ficou indignada com tal declaração, por entender que não se fazem contas políticas no combate a uma pandemia – seria assim uma espécie de mesquinhice e de golpe baixo politiqueiro. É uma teoria extraordinária, esta, e também muito tonta: se a competência de um governo não se avalia em horas de urgência, avalia-se quando, exactamente? Quando a economia cresce no mundo inteiro e tudo corre de feição? Assim qualquer um serviria para primeiro-ministro.

Continuar a ler