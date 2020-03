ANAFRE aguarda nova proposta do Governo sobre reorganização administrativa

O presidente da ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias), Jorge Veloso, disse nesta quinta-feira estar a aguardar uma nova proposta do Governo relativa à reorganização administrativa do território, depois de algumas alterações propostas terem sido aceites pelo executivo.

“Aguardamos que, no espaço de uma semana, semana e meia nos seja apresentada uma nova proposta para podermos emitir o nosso parecer, esperando nós que os critérios sejam revistos”, afirmou Jorge Veloso, no final de uma reunião com o PCP, na sede do partido, em Lisboa.

Este dirigente sublinhou que a ANAFRE não aceita os critérios previstos na primeira proposta apresentada pelo Governo e espera que os novos contributos possam ser contemplados.

Já sobre a reunião com os comunistas, a ANAFRE afirmou que “o PCP está com as autarquias locais” e agradeceu o “empenho na defesa das autarquias” feito pelo partido, esperando que o PCP continue a estar presente na defesa das suas propostas.

Jerónimo de Sousa sublinhou que “em termos de proximidade, a freguesia tem um papel importantíssimo a realizar, desde que lhe facilitem os meios, o reforço do financiamento”, acrescentando que só assim as freguesias podem desempenhar “o papel que a constituição lhe atribui”.

Quanto à questão da reposição das freguesias “que foram roubadas às populações contra a sua vontade”, o PCP lembrou que apresentou uma iniciativa legislativa “para a reposição dessas freguesias mediante as vontades das populações e naturalmente dos seus órgãos eleitos”, esperando agora respostas por parte do Governo.