“Quando votamos com o PS, somos a muleta; quando votamos contra, somos a guerrilha”

Na primeira entrevista depois de ser escolhido por Rui Rio para presidir o órgão de aconselhamento programático do partido, o presidente do Conselho Estratégico Nacional, Joaquim Miranda Sarmento, justifica os sentidos de voto do partido no Parlamento e e explica que o partido se vai focar no desenho de uma estratégia para pôr o país a crescer pelo menos 2%.

Quais são as prioridades do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD?

O objectivo é trazer a sociedade civil para o PSD. Estamos a fazer alguma renovação das equipas temáticas. Estamos a fazer pequenas mudanças que tragam novidade e refreshment.

Antecipa-se uma visão mais financeira do PSD?

Antecipa-se um PSD com uma visão clara, e distinta da do PS, do que queremos da economia e da sociedade. Uma economia mais liberal, com menos impostos, mas também que tenha um Estado Social que proteja os mais desfavorecidos. O CEN procurará olhar para todas as áreas da governação, mas não há dúvida de que o principal problema do país é a falta de crescimento económico e essa falta resulta da baixa competitividade da economia. A preocupação central será como podemos pôr o país a crescer de forma sustentada e prolongada acima dos 2% ou até próximo dos 3%.

Correia de Campos não foi suficientemente independente no Conselho Económico e Social? Porque votaram contra?

Creio que sim, mas se eu percebi a votação, parece que alguns deputados do PS também não votaram a favor. Admito que haja alguma crispação entre os partidos e dificuldade em fazer passar nomes. Essa votação ocorreu ao mesmo tempo que a do dr. Vitalino Canas para o Tribunal Constitucional.

Nas Parcerias Público-Privadas (PPP), o PSD parece estar disposto a negociar com o Governo a questão de só se aplicar a exclusão das regiões autónomas e não a das autarquias. É essa a posição?

O que estamos disponíveis é a olhar para o decreto de 2012 e ver com o Governo o que faz sentido alterar que promova mais responsabilidade e maior qualidade nos projectos com PPP.

O PSD tem subido recentemente nas sondagens. A estratégia de guerrilha está a dar resultados e é para continuar?

Não sei o que é a estratégia de guerrilha. Nas últimas legislativas apresentámos um programa que, mal ou bem, foi diferenciado do do PS, sobretudo nos impostos. O que tem acontecido no Parlamento, mas acho que é natural, é que o primeiro-ministro já não tem a base de apoio que tinha. O PSD em cada matéria tem adoptado a votação que entende ser a melhor para o país.

E coincide com o BE e o PCP?

Numa ou noutra questão coincidirá. Não somos os donos absolutos da verdade. Do ponto de vista ideológico, há um mundo a separar-nos do BE, mas há questões pontuais em que, se o BE tem uma posição similar à nossa, não há razão nenhuma para não votarmos juntos. Também não vamos dizer que, só porque ideologicamente votamos separados, votamos contra tudo. Aquilo que tem sido feito no Parlamento é, em cada medida, avaliar o que é o interesse do país. Também já votámos várias propostas do PS. Quando votamos com o PS, somos a muleta; quando votamos contra, somos a guerrilha.

Deve haver um cordão sanitário em relação ao Chega?

Se o Chega, naquilo que são as suas posições públicas na defesa da pena de morte, da castração química e de defesa da prisão perpétua - que são linhas civilizadoras que nos definem -, achar que isso são as suas linhas vermelhas, também são para nós. Nesse aspecto é difícil um entendimento. Se o Chega moderar o seu discurso nesses pontos, teremos de ver no futuro o que acontece.

É impossível então?

Depende da linha condutora do Chega no futuro. Se for a de hoje, é impossível.