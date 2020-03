Joaquim Miranda Sarmento: “Agora é que a equipa precisa do Ronaldo nas Finanças”

Joaquim Miranda Sarmento é desde Fevereiro presidente do Conselho Estratégico Nacional (CEN), um órgão de aconselhamento programático do partido. Em entrevista ao PÚBLICO/Renascença, emitida nesta quinta-feira a partir das 12h, mostra-se ao lado do Governo na resposta ao novo coronavírus, pede apoios para as empresas e diz que agora é que Centeno tem de mostrar quanto vale a sua estratégia. O professor do ISEG teme que o PS queira “colonizar” o Banco de Portugal (BdP).

Como vê a reacção do Governo com o pacote anunciado para combater os impactos económicos da crise do coronavírus?

O impacto económico vai depender da evolução da epidemia e se vamos ou não ter uma pandemia. Aquilo que parece é que teremos um pico de crescimento de casos até meados do próximo mês e depois, expectavelmente, poderá controlar-se o crescimento de casos. Esperamos é que, de facto, haja algum impacto económico este ano. A economia portuguesa vai-se ressentir e crescer menos, sobretudo em sectores que têm sido muito dinâmicos como o turismo, os serviços e também nas exportações. As empresas portuguesas em alguns sectores vão precisar de apoios. Tudo o que seja feito pelo Governo e pelo sector financeiro de apoio de tesouraria, de medidas que permitam às empresas acomodar este choque externo será naturalmente bem-vindo.

Com a informação que temos hoje [terça-feira], um Governo PSD avançaria com medidas como o lay-off para as empresas?

É sempre difícil dizer isto. À data de hoje estamos a falar de uma epidemia que tem cerca de 50 casos mas que está a crescer de forma exponencial.

Se os partidos à esquerda, que são habitualmente críticos do lay-off, levassem a medida até ao Parlamento para ser apreciada, o PSD devia dar a mão ao Governo?

Teremos que avaliar a situação no dia em que isso acontecer, saber qual é a situação da evolução da epidemia, para saber se essa medida, que é difícil e controversa, faz sentido do ponto de vista económico, mas também do controlo da própria epidemia. Aquilo que for o interesse do país, seguramente o PSD apoiará. Isso não é necessariamente - eu sei que o PS muitas vezes confunde isso - o interesse do PS. É o interesse do país.

Em que é que o interesse do PS poderia não ser o interesse do país?

Tem havido um padrão, em questões que apesar de tudo não têm essa gravidade imediata, como o aeroporto ou como a lei das Parcerias Público-Privadas (PPP), em que o PS entende que a sua visão não pode ser contrariada. Obviamente que, tendo em conta a gravidade deste tema, sobretudo se tivermos o crescimento exponencial que é previsível e se chegarmos a ter uma situação próxima daquela que Itália tem, o PSD espera é que todos os partidos olhem para o interesse nacional e que coloquem as questões ideológicas de lado. O que esperamos é que, neste caso concreto de emergência e saúde pública, não haja um debate ideológico.

Num cenário de maior agravamento da situação, defende uma espécie de pacto de regime entre o PSD e o PS para responder a esta questão?

Não. Espero é que o Governo esteja a tomar as medidas necessárias para estancar o crescimento deste surto. Tudo que o Governo achar que deve ser feito, do ponto de vista técnico, para estancar o crescimento deste surto, deve fazê-lo. E naquilo que precisar do apoio do PSD, se for fundamentado do ponto de vista técnico, seguramente terá o apoio do PSD.

Não há uma desconfiança em relação à equipa da saúde que está a dominar estas questões?

À data de hoje [terça-feira] acho que a equipa da saúde está a fazer o possível para estancar o surto.

O Governo devia deixar cair algumas das medidas do Orçamento do Estado (OE) para reforçar o apoio às empresas?

Vamos ter um 2020 mais difícil, mesmo que o surto seja controlado na sua fase inicial. Alguns sectores, nomeadamente o turismo e serviços, vão ser bastante afectados. É preciso desenhar medidas de apoio, do ponto de vista de tesouraria, e acomodar a estratégia para depois recuperar. Se tivermos apenas uma desaceleração, significa que a economia, em vez de crescer 2%, cresce 1,5%. E como vamos recuperar esses sectores e a confiança sobretudo no turismo? Mesmo controlando a epidemia em Portugal, os outros países também têm efeito no turismo. Temos de desenhar uma estratégia de apoio às empresas e sobretudo nestes sectores e no exportador, para acomodar estes choques externos. Tudo o que seja feito nesse sentido seguramente terá o nosso apoio.

É uma má altura para Mário Centeno sair do Governo para o BdP?

O ministro das Finanças tomou posse em Outubro e, portanto, a minha primeira pergunta seria “porque é que, seis meses depois, o ministro das Finanças está a sair?” Se desejava sair, não compreendo porque é que tomou posse em Outubro. Agora também acho que, se o ministro das Finanças é, de facto, o Ronaldo, então agora é que a equipa precisa do Ronaldo. E há outro ponto importante: na área do PS, o primeiro-ministro não conseguirá encontrar um ministro das Finanças melhor do que Mário Centeno, senão já o tinha escolhido antes. Nesta fase crítica, seguramente precisamos que o dr. Centeno continue como ministro das Finanças, até para mostrar de facto a robustez que tanto apregoa nas contas públicas e na economia portuguesa.

Existe uma incompatibilidade na passagem de Mário Centeno para o BdP?

Se me perguntar se o académico Mário Centeno tem o perfil para ser governador do BdP, eu diria que sim. Agora não acho normal, mesmo que haja um período de dois ou três meses entre um lugar e outro, que o dr. Centeno seja governador - estou em crer que não o será - nomeado por um Governo do qual fez parte. Porque é que sai seis meses depois e, ainda por cima, num cenário em que a economia portuguesa vai desacelerar e a pressão sobre as contas públicas vai ser maior? Porque tem um lugar melhor?

Rui Rio defendeu que não havia incompatibilidade... Até apoiaria uma passagem…

Não. O que disse o dr. Rui Rio foi que o académico e economista Mário Centeno tem as qualidades e perfil para a ocupar o lugar do governador, como têm dezenas de economistas portugueses. Estou a pensar no Ricardo Reis, que está em Londres, e no João Pedro Santos, que está a Reserva Federal de Nova Iorque, entre outros. O dr. Rui Rio não disse que apoiava. Disse que estava disponível para conversar com o primeiro-ministro sobre a solução para o BdP, porque, recordemos, além do governador está em aberto um lugar de vice-governador e outro de administrador, visto que o dr. Hélder Rosalino terminou o mandato em Setembro. Vai o PS indicar três pessoas da sua área política e colonizar o BdP? Ou vai indicar académicos e pessoas independentes?

O PSD quer ser ouvido nesta matéria para estes três lugares?

O PSD entende que o ideal para o BdP seria a nomeação de independentes com currículo académico, mas não quer, sobretudo, uma colonização do BdP por parte do PS.