Tom Hanks e a mulher Rita Wilson testam positivo com o novo coronavírus

O actor Tom Hanks, actualmente a trabalhar na Austrália, está infectado com o vírus SARS-CoV-2 que provoca a doença covid-19. O vírus é responsável pela morte, em menos de três meses, de mais de 4600 pessoas em todo o mundo. A informação foi transmitida pelo próprio actor através das suas contas nas redes sociais. Na publicação, diz que a mulher, a actriz Rita Wilson, também deu positivo no teste ao novo coronavírus.

Hanks disse que tanto ele como a mulher, ambos com 63 anos, fizeram o teste na Austrália, onde ele se encontra a trabalhar num filme, depois de se sentirem cansados e doridos, apresentando uma temperatura acima do normal.

“Para proceder de forma correcta, como é necessário agora em todo o mundo, fomos testados para o novo coronavírus e recebemos o resultado positivo.” Agora, o casal irá ficar sob observação e em isolamento pelo tempo que for necessário. “Não há muito mais a fazer do que viver um dia de cada vez, não é? Vamos manter o mundo informado e actualizado [sobre a nossa situação]”, acrescentou num comunicado assinado pelo casal.

Hanks estava na Austrália, segundo o The New York Times, para filmar um trabalho sobre a vida de Elvis Presley, no qual interpreta o gerente do músico, o coronel Tom Parker. Ainda não se sabe se as filmagens se mantêm ou se foram adiadas.

Tom Hanks, um dos actores-estrela de Hollywood, tem uma carreira que lhe granjeou fama tanto em papéis cómicos como dramáticos. Porém, foi com estes últimos que convenceu a Academia, tendo conquistado o Óscar de melhor actor por duas vezes, com Filadélfia (1993) e Forrest Gump (1994), arrecadando outras quatro nomeações nos prémios maiores da indústria cinematográfica norte-americana.

Hanks é a primeira celebridade norte-americana a anunciar publicamente o seu diagnóstico com covid-19. O comunicado surgiu poucas horas depois de Donald Trump ter decidido suspender a entrada, por via aérea, de pessoas que tenham estado nalgum dos países do espaço Schengen (onde Portugal se inclui) e de a NBA ter anunciado que vai suspender toda a temporada desportiva porque o basquetebolista Utah Jazz foi diagnosticado com a mesma doença.

A indústria do entretenimento já foi afectada pela pandemia de covid-19: vários projectos estão agora em stand-by, como é o caso da produção do filme 007: Sem Tempo Para Morrer. O filme, cuja estreia era prevista para Abril, vai ser lançado em Novembro, sete meses depois.

Até à 1h de dia 12 de Março, 125.891 pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus, restando 54.236 casos activos de covid-19 em 114 países. O registo de óbitos contabiliza-se em 4616. Na Austrália, há registo de 128 diagnósticos e três mortes. Em Portugal, oficialmente, há registo de 59 infectados.