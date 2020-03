Coronavírus: se o Governo não ajudar a restauração, “vai ser uma chacina”

A situação na restauração “já está a ser catastrófica e se não se tomarem medidas rapidamente vai ser muito pior; se o Governo não accionar mecanismos de apoio vai ser uma chacina”. Quem o diz é o chef Henrique Sá Pessoa que já está a sentir o efeito da situação criada pela pandemia da covid-19 nos seus restaurantes de Lisboa – no Alma (duas estrelas Michelin) teve cerca de 30 cancelamentos e nos restaurantes do Mercado da Ribeira e do El Corte Inglês sentiu claramente uma quebra de clientes.

E, acrescenta, com as medidas anunciadas pelo presidente norte-americano Donald Trump de proibição de entrada dos europeus nos Estados Unidos, “as coisas vão agravar-se a uma velocidade alucinante”, com os turistas americanos a desaparecerem também dos hotéis e restaurantes europeus.

“O que está em causa é uma quebra de 60% da facturação, não estou a falar de lucros, estou a falar de facturação. E eu pago 110 mil euros de ordenados todos os meses”, alerta, por seu lado, o chef Rui Paula, que também recebeu já vários pedidos de cancelamento na Casa de Chá da Boa Nova (duas estrelas), em Leça da Palmeira.

Foto Rui Paula na Casa de Chá da Boa Nova

“O que é preciso é que o Governo decida o que se faz”, diz Rui Paula. “Não vou fechar, não quero fechar, mas é preciso dizerem-nos o que se faz. Quando há uma catástrofe há sempre ajudas.” Não está a pedir dinheiro, esclarece, mas “era importante que houvesse isenções fiscais” para ajudar os restaurantes a sobreviver à crise, que mal está a começar.

“Sem medidas estatais, não acredito que haja muitos negócios com capacidade para sobreviver”, sublinha Sá Pessoa, que quando falou com o PÚBLICO ia a caminho de uma reunião na AHRESP (Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal). “Fechar e mandar as pessoas de férias não é solução. Os restaurantes estão a tomar medidas de higiene e segurança alimentar, mas também temos que apelar ao sentido comunitário para que as pessoas ajudem os negócios locais”.

A secretária-geral da AHRESP, Ana Jacinto, disse entretanto ao PÚBLICO que um inquérito aos restaurantes concluído na quinta-feira indicou quebras de mais de 40%, o dobro do que tinha sido registado noutro inquérito duas semanas antes. A associação, que está em “articulação permanente” com o Governo, considera que as linhas de apoio à tesouraria já anunciadas são “insuficientes para um tecido empresarial muito micro”, mas destaca a “disponibilidade e empenho” do Executivo, salientando, contudo, que “todos os dias a situação complica-se”.

Foto Henrique Sá Pessoa no Alma Rui Gaudêncio

Alexandre Silva, do Loco (uma estrela Michelin), em Lisboa, confirma também quebras de cerca de 60% no seu restaurante do Mercado da Ribeira, enquanto no mais recente, o Fogo, no qual fez um investimento substancial, “a procura baixou drasticamente”. Mas foi no Loco que inicialmente sentiu o efeito da crise: “Há cerca de um mês e meio começámos a ter cancelamentos, achámos estranho, até que há três semanas apareceu o primeiro email que falava claramente na covid-19. Está a ser muito complicado.”

A solução possível neste momento, para Alexandre Silva, passa por um plano que prevê “redução da equipa e eventualmente das ementas, não contratar novos colaboradores, trabalhar com 60 a 70% dos quadros da empresa”. Preocupa-o não só o imediato, mas os próximos meses. “Perdemos o turismo da Primavera. Um país como o nosso, de serviços, assim vai falir”.

Durante o dia foram surgindo notícias do encerramento de restaurantes e do cancelamento de eventos. O Grupo Amorim Luxury anunciou o encerramento temporário, a partir de dia 13, dos restaurantes JNcQuoi Avenida, JNcQUOI Ásia, Ladurée, JNcQUOI Club, assim como das lojas Fashion Clinic e Gucci, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Fê-lo “tendo em conta os interesses superiores de saúde pública e em nome do bem-estar dos seus clientes, colaboradores e suas famílias e como medida preventiva”. Para já, “a reabertura de todos os espaços fica condicionada à reavaliação e acompanhamento permanente da evolução da pandemia”.

Foto José Avillez decidiu encerrar temporariamente o Beco, no Bairro do Avillez Rui Gaudêncio

O Feitoria, do Hotel Altis Belém (uma estrela), adiou para data a anunciar o jantar Matéria, previsto para 18 de Março com a presença de chefs e sommeliers estrangeiros, explicando que é “por responsabilidade social” que toma esta decisão após o alerta global gerado pela pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde. No entanto, o restaurante continua em funcionamento e “implementou e reforçou todas as normas instituídas pela Direcção-Geral de Saúde”.

O Grupo Avillez decidiu, por seu lado, fechar o Beco (situado dentro do Bairro do Avillez, em Lisboa). Nos restantes restaurantes, já se sentem quebras nas reservas em valores entre os 35 e os 40%, diz a responsável pela comunicação Mónica Bessone, mas “é uma situação que está a evoluir”. Para já, o que o grupo está a fazer é “a acompanhar, mantendo-se pronto para tomar decisões”.

Também o grupo Non Basta, que tem os restaurantes Pasta Non Basta e Memória, está a tentar “aprender a lidar com a situação”, explicou ao PÚBLICO Frederico Seixas, um dos responsáveis. “Demos uma formação a todas as equipas de todos os restaurantes e monotorizamos o estado de saúde do staff. Até ordem em contrário da parte das autoridades vamos manter os restaurantes abertos”. A par disso, pensam reforçar a aposta no serviço de take-away.

No Instagram, Hugo Brito, do restaurante Boi-Cavalo, de Lisboa, deixou um apelo: “Neste momento difícil para todos, e depois de uns meses de Janeiro e Fevereiro devastadores, a sobrevivência de muitos pequenos negócios, de mercearias de bairro, de garrafeiras, de restaurantes independentes, está seriamente ameaçada. Se escolherem sair de casa, escolham também apoiá-los e a todos aqueles que mantêm a nossa cidade interessante e viva.”