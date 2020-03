Coronavírus: TAP permite alterar datas e destinos de voos até fim de Maio

As “circunstâncias excepcionais que o mundo atravessa devido à pandemia de coronavirus” levaram a TAP a alterar em menos de 48 as regras para alterar as passagens: agora, os clientes vão poder proceder à “alteração das datas e destinos de todas as viagens compradas ou por comprar sem qualquer penalização”. Ou, pelo menos, sem pagar pela alteração: há que pagar a "diferença tarifária caso exista”.

Este “aumento da flexibilidade”, porém, tem regras conforme as datas: nas viagens reservadas antes de 8 de Março e para voos com partida até 31 de Maio podem ser alterados a data e “até o destino” para um “novo voo a ser feito até ao prazo alargado de 31 de Dezembro”. Não há pagamento de qualquer taxa de alteração.

Para as viagens reservadas desde 8 e até 31 de Março, mantém-se em vigor as regras anunciadas anteriormente.

Voos de/para Itália, Estados Unidos da América, Israel (e Angola apenas à partida de Itália): alteração gratuita “aplicável a todas as rotas de Itália”, mas será cobrada a “diferença tarifária caso exista”. É aplicável a bilhetes com data de início de viagem até 31 de Maio, com nova viagem até 31 de Dezembro.

Outros destinos: “alteração gratuita” aplicável a todas as rotas da TAP, mas será cobrada “a diferença tarifária caso exista”. aplicável a bilhetes com data de início de viagem até 31 de Maio, com nova viagem até 31 de Dezembro. Aqui, a alteração terá de ser solicitada com uma “antecedência de 21 dias em relação à data do primeiro voo da reserva original”.

Para quem tem uma viagem após 31 de Maio, a empresa recomenda que se “aguarde a evolução da situação do coronavirus (Covid-19)”. “Quando a sua viagem estiver mais próxima e se a situação relativa à pandemia se mantiver, verifique novamente junto da TAP quais as alternativas disponíveis”, referem no site da empresa.

Com os serviços de atendimento a não conseguirem dar vazão às solicitações é aberta a via online para as alterações serem feitas pelo próprio cliente. A gestão automática da reserva pode ser feita no site da TAP. Na rede social, a empresa já tinha admitido que tinha um “volume de contactos muito elevado” que não estava a permitir solucionar rapidamente as situações.

Na página de gestão da reserva, aconselha-se a actualizar contactos (telemóvel e email pessoal, número de passaporte; se for caso disso. Para verificar estado dos voos, se “foram cancelados ou se a operação se mantém”, há uma ferramenta no site com a informação do voo.

​Em relação aos voos da Europa para os Estados Unidos, sendo que os EUA suspendem, a partir de sexta-feira, as entradas de viajantes com origem na Europa durante 30 dias, a TAP pouco adianta, apenas indica que “manterá os seus clientes informados acerca dos seus voos”.

A informação oficial da TAP encontra-se aqui.