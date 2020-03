Wall Street retoma negociação após nova queda de 7%

Os índices bolsistas dos EUA retomaram há minutos a negociação depois de estarem suspensos por 15 minutos, após a queda repentina de 7% do S&P 500 ter accionado uma suspensão automática após o arranque da negociação.

Esta é a segunda vez que há uma paragem automática por queda abrupta dos índices bolsistas em Nova Iorque a seguir à abertura da sessão.

As bolsas de Nova Iorque afundaram para “bear market” (uma expressão que normalmente designa uma queda de 20% desde o último máximo), depois do presidente Donald Trump ter anunciado ontem à noite que, a partir desta sexta-feira, todas os viajantes da Europa (com excepção do Reino Unido) não terão entrada no espaço dos EUA.

Os três principais índices norte-americanos – o industrial Dow Jones, o tecnológico Nasdaq e o agregado S&P 500 já recuaram 24% desde o seu máximo intraday (durante a sessão) atingidos em Fevereiro último.

Às 10h24 (14h26m de Lisboa), o S&P 500 recuava agora 7,15%, os Nasdaq 6,88% e o Dow Jones 8,50% face ao fecho de ontem.

Desde a “segunda-feira negra” de 1987, a que na altura cortou um quinto do valor do Dow Jones (que afundou então 22,6%) que a bolsa nova-iorquina tem um sistema de interrupção da negociação a fim de refrear eventuais situações de pânico dos investidores, todas tendo como referência o índice S&P 500 (o número é referente ao montante de títulos que o índice agrega). A bolsa de títulos de Nova Iorque negoceia normalmente entre as 9h30 e a 16h.

Há três níveis de quedas que accionam estas paragens automáticas de negociação: uma desvalorização de 7%, uma queda de 13% e uma perda de 20%. Se as quedas de 7% e 13% ocorrerem antes das 15h25 da hora de Nova Iorque, a negociação é suspensa por 15 minutos. Se ocorrer nessa hora ou depois dela, a negociação continua normalmente. No caso de uma desvalorização de 20%, a suspensão de negociação é activada automaticamente, a qualquer hora do dia.

Já os contratos de futuros - de petróleo, matérias-primas agrícolas, etc - que negoceiam na praça de Chicago (Chicago Mercantile Exchange) só podem cair 5% fora das horas normais de negociação das acções e obrigações.