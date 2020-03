Coronavírus: BCE garante financiamento aos bancos a taxas de juro mais negativas

Em resposta ao mais que provável impacto económico negativo do novo coronavírus, o Banco Central Europeu decidiu esta quinta-feira abrir uma nova linha de empréstimos a taxas de juro negativas para os bancos da zona euro, reforçando ao mesmo tempo em 120 mil milhões de euros as compras de obrigações empresariais que irá realizar até ao final do ano. As taxas de juro, já situadas em mínimos, ficaram inalteradas.

Apesar de afirmar que não observa para já “sinais materiais de pressão nos mercados monetários ou faltas de liquidez no sistema bancário, a entidade liderada por Christine Lagarde optou, neste momento de incerteza, por melhorar de forma significativa as condições de financiamento dos bancos da zona euro.

Em primeiro lugar, foram criadas novas linhas de empréstimos de longo prazo a taxa fixa para os bancos, com o objectivo de “fornecer liquidez em termos favoráveis” até que as linhas previstas para Junho deste ano sejam lançadas. Estes empréstimos terão uma taxa de juro igual à taxa média de depósitos do BCE, que se encontra neste momento em terreno negativo.

Depois, são também melhoradas as condições das linhas de empréstimos de longo prazo que já estavam previstas para Junho. Nesse caso, a taxa de juro aplicada ficará 25 pontos base abaixo da taxa média de depósitos do BCE.

A última medida anunciada pelo BCE é o lançamento de um “envelope temporário” de compras adicionais de activos no valor de 120 mil milhões de euros até ao final do ano, pretendendo o BCE que tal seja feito com o “forte contributo” dos programas de compras de dívida emitida pelas empresas.

O BCE não realizou novos cortes nas suas taxas de juro de referência, que se encontram neste momento a zero no caso da taxa de juro de refinanciamento e em -0,5% no caso da taxa de juro de depósito

A presidente do BCE irá, às 13h30 explicar, em conferência de imprensa, explicar com maior detalhe as medidas tomadas.