Coronavírus: Bolsa europeias afundam mais de 10%

As principais praças europeias sofreram hoje quedas generalizadas acima de 10% nos principais mercados. Tomando o índice industrial Stoxx 600, transversal a várias praças, que perdeu hoje 11,48%, esta foi a sua pior sessão diária de sempre. O PSI-20 foi dos índices que menos perdeu, ainda assim, sendo o seu segundo pior dia desde que há registo.

Em Madrid, o Ibex35 afundou 14,06%; em Itália o FTSE MIB caiu 16,98%; em Paris, o CAC40 desvalorizou 12,28%; em Frankfurt, o Dax resvalou 12,24%; e em Londres, o FTSE 100 quebrou 10,87%.

Com o índice Stoxx 600 a recuar mais de 10%, segundo a análise da Reuters, a fechar como está a negociar agora, a Europa arrisca-se fechar em mínimos de sete anos.

Depois de uma abertura em queda de 4%, o índice de referência da bolsa de Lisboa mais que duplicou a queda para a casa dos 9,66%, em sintonia com o dia “negro” que se vive nas restantes bolsas mundiais. Há 24 anos que o PSI20 não se encontrava abaixo da barreira dos quatro mil pontos.

Em Wall Street o dia está a ser igualmente desastroso. O índice S&P 500 chegou a cair abruptamente 7%, accionando uma suspensão automática após o arranque da negociação, retomada 15 minutos depois.

Na Europa, as perdas intensificaram-se depois de a presidente do Banco Central Europeu (BCE) ter anunciado que as medidas para contrariar o efeito negativo do novo coronavírus sobre as economias da Zona Euro passam por garantir empréstimos aos bancos a taxas de juro negativas (de modo a apoiar o crédito a pequenas e médias empresas) e pela compra de obrigações empresariais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O facto de o banco central europeu ter mantido a taxa de juro de referência inalterada desiludiu os investidores, que esperavam um estímulo económico mais forte, na linha das medidas já tomadas pela Reserva Federal dos EUA, a 3 de Março, e do Banco de Inglaterra, nesta quarta-feira.

Surpreendido pela decisão de Donald Trump de restringir as viagens para os EUA, o mercado enfrenta esta quinta-feira uma desvalorização de 6% do petróleo, com os contratos futuros de Brent - crude do mar do Norte que serve de referência para a economia portuguesa - a cair 6,4%, para 33,5 dólares, enquanto o WIT caía 5%, para 31,32 dólares.