O ténis entra em quarentena

O aumento do número de infectados com o novo coronavírus um pouco por todo o mundo levou a ATP a suspender o circuito profissional masculino pelo período de seis semanas. Além do BNP Paribas Open, que deveria estar a decorrer esta semana, a suspensão no ATP Tour abrange mais dois dos nove Masters 1000 do ATP Tour, Miami e Monte Carlo, e ainda o ATP 500 de Barcelona e os ATP 250 de Houston, Marraquexe e Budapeste.

Abrangidos por esta paragem estão também 16 provas do Challenger Tour, incluindo as duas que estavam a decorrer esta semana, no Cazaquistão e África do Sul, e que não irão completar-se. Também o Braga Open, agendado para 11 a 17 de Maio, foi já cancelado em consequência das medidas de prevenção decretadas pela câmara municipal daquela cidade.

“Não é uma decisão tomada de ânimo leve e representa uma grande perda para os nossos jogadores e fãs em todo o mundo. Contudo, acreditamos que esta é a acção responsável necessária nesta altura de modo a proteger a saúde e segurança dos nossos jogadores, funcionários, a larga comunidade do ténis e saúde pública em geral em face desta pandemia global. A natureza global do nosso desporto e as viagens internacionais requeridas apresentam riscos e desafios significativos nas circunstâncias actuais, tal como as directrizes cada vez mais restritivas das autoridades locais. Vamos continuar a seguir a situação diariamente e esperamos que o circuito retome quando a situação melhorar”, disse o ex-tenista e actual chairman da ATP, Andrea Gaudenzi.

Durante o período sem competição, não irão ser atribuídos pontos ATP, mas o impacto dessa medida no ranking está ainda a ser discutida e será anunciada em breve.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A suspensão de seis semanas decretada pela ATP termina mesmo antes do Millennium Estoril Open, marcado para a semana de 25 de Abril, mas a realização do torneio português está igualmente dependente das decisões tomadas pelas autoridades nacionais e locais.

No WTA Tour, apenas foi divulgado os cancelamentos do Miami Open, o segundo dos quatro Premier Mandatory que deveria começar a 24 de Março, e do torneio de Charleston, que teria início a 6 de Abril. Quanto aos torneios europeus, a realizarem-se a partir de 20 de Abril, a WTA reserva uma decisão para mais tarde.

No seguimento do anúncio da ATP, também a Federação Internacional de Ténis (ITF) comunicou a suspensão por igual período de tempo de todos os circuitos mundiais sob a sua alçada – profissional (Futures), juniores, ténis em cadeira de rodas, ténis de praia e veteranos – e o adiamento das Fed Cup Finals, que deveriam reunir 12 melhores selecções femininas, entre 14 e 19 de Abril, em Budapeste.