Sport TV+ anuncia transmissão em sinal aberto de jogos da Liga NOS

Os jogos das próximas duas jornadas da Liga NOS vão ser transmitidos no canal de sinal aberto da Sport TV, anunciou a empresa em comunicado, como resposta ao surto de covid-19.

A decisão foi tomada depois de a Liga de Clubes ter anunciado que os próximos jogos da I e II Ligas iam ser à porta fechada, cumprindo as recomendações do Governo que ditam a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de cinco mil pessoas até 3 de Abril.

Assim, a Sport TV anunciou que o seu canal Sport TV+, de sinal aberto “a todos os assinantes dos pacotes de acesso básico de pay tv” da MEO , NOS e Vodafone, irá transmitir “todos os jogos das próximas duas jornadas da Liga NOS”.

As próximas duas jornadas disputam-se entre 13 e 22 de Março.

A medida visa “garantir o acesso da população a estes conteúdos" e permitir que “as famílias e cidadãos em isolamento” possam ver esses jogos “com o devido conforto”, informa a empresa em comunicado.

De acordo com a Direcção-Geral da Saúde, há 78 casos positivos em Portugal, com 637 casos suspeitos. Há várias escolas e universidades neste momento em período de quarentena, e os ajuntamentos com muitas pessoas estão desaconselhados para evitar a propagação da covid-19.