Manchester United goleia LASK na Liga Europa

Nos três jogos disputados na tarde desta quinta-feira a contar para os oitavos-de-final da Liga Europa, o Manchester United obteve o resultado mais dilatado ao golear o LASK, na Áustria por 5-0.

Num jogo disputado sem público nas bancadas devido ao risco e contágio com o novo coronavírus, os “red devils” chegaram ao intervalo a vencer por 1-0, mas no segundo acabaram com as esperanças dos austríacos, elevando a sua vantagem para a meia dezena de golos.

Bruno Fernandes foi titular na equipa inglesa e fez a assistência para o primeiro golo do jogo, da autoria de Inghalo (28'). No segundo tempo, e com o triunfo assegurado para o Manchester United, foi substituído aos 78’.

Nos restantes dois jogos da tarde, o Eintracht Frankfurt foi derrotado em casa pelo Basileia por 3-0. Os alemães tiveram André Silva a titular e Gonçalo Paciência a entrar em campo no início da segunda parte, mas ambos ficaram “em branco”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já no Istambul Basaksehir derrotou no seu estádio o FC Copenhaga por 1-0.

Esta noite, realizam-se ainda mais três partidas dos “oitavos”, com destaque para o Olympiacos-Wolverhampton, duas equipas treinadas por técnicos portugueses.

Adiados foram os encontros Sevilha-AS Roma e Inter de Milão-Getafe, devido ao risco de contágio com o novo coronavírus.