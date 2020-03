Liga espanhola suspensa por duas semanas

As duas principais divisões do futebol espanhol vão parar nas duas próximas jornadas. A medida foi anunciada na manhã desta quinta-feira, depois de o Real Madrid ter decretado quarentena após um caso de coronavírus na sua equipa de basquetebol. Já no início desta semana, a Real Federação Espanhola tinha suspendido todas as competições de futebol não-profissional.

“Tendo em conta as circunstâncias conhecidas esta manhã, referentes à quarentena estabelecida pelo Real Madrid e os possíveis casos positivos em jogadores de outros clubes, LaLiga considera que estão reunidas as condições para que se proceda à fase seguinte do protocolo de actuação contra o covid-19”, disse a liga espanhola em comunicado, acrescentando que a situação será reavaliada após “o fim das quarentenas decretadas nos clubes afectados”.

O Real Madrid entrou de quarentena após o basquetebolista Trey Thompkins ter testado positivo quanto ao novo coronavírus, sendo que o basquetebol “merengue” também trabalha em Valdebebas, tal como a equipa de futebol, que estava no centro de estágio para cumprir um treino esta manhã.