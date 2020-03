I e II Liga suspensas por tempo indeterminado

O futebol português vai parar este fim-de-semana e não se sabe quando vai regressar. Depois de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter anunciado a suspensão por tempo indeterminado das competições por si organizadas, foi a vez de a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) decidir a mesma medida para as I e II Ligas.

Depois de ter anunciado que os jogos se iriam realizar à porta fechada, a Liga portuguesa segue, assim, os exemplos da Série A italiana e da Liga espanhola, que também anunciaram a suspensão de actividade devido ao novo coronavírus.

Esta medida surge depois de o próprio Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) ter ouvido os capitães das equipas que competem nos escalões profissionais. “Não existem condições para o desenvolvimento da actividade profissional de futebolista em segurança”, referiu o organismo, em comunicado, depois da reunião.

O SJPF solicitou, por isso, à LPFP e à FPF uma” reunião com carácter de urgência do grupo de trabalho criado para monitorizar a situação, tendo em vista a proposta de suspensão de todas as competições desportivas, masculinas e femininas e respectivos treinos”, cenário que acabou por confirmar-se.